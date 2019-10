En un contexto de caída en ventas, Despegar despidió a 120 empleados

La agencia de viajes Despegar despidió a 120 empleados en América del Sur, de los cuales 80 se desempeñaban en sus oficinas de la Argentina.

La empresa informó que se trata de una "reestructuración" relacionada "al contexto global de la industria" y a la necesidad de contar con "una estructura más ágil". Cuenta con 3500 empleados (y otros 800, que provienen de Falabella Viajes); 1500 de ellos en la Argentina. Así, afectó al 4% de su plantilla regional y al 5% de la local, aclaró.

"Despegar realizó un cambio organizacional para hacer más ágil su estructura y consolidar su liderazgo en la región. Es una compañía sólida y entre sus objetivos está tener una estructura adecuada para garantizar el crecimiento a largo plazo en el marco de un contexto macroeconómico y de industria cada vez más desafiante en toda la región", informó la agencia, cuyo CEO local es Sebastián MacKinnon (foto) en un comunicado.

Así, destacó que los despidos no se deben a la crisis que vive el sector en la Argentina, de fuerte caída en las ventas por la devaluación del peso y la menor demanda de viajes al exterior. Hasta agosto, la facturación de las agencias cayó 33% en dólares frente a 2018, año en que ya habían perdido un 22 por ciento.

Sebastián Mackinnon, CEO de Despegar

Despegar, que opera en 20 países de la región y desde 2017 cotiza en la Bolsa de Nueva York, registró a nivel global en el segundo trimestre una pérdida neta de u$s 16,4 millones, frente a una ganancia de u$s 1,2 millón de un año atrás. En el semestre, acumula un rojo neto de u$s 14,58 millones, frente a una utilidad de u$s 17,6 millones de un año antes, afectada, en gran parte, por la devaluación en la Argentina y la caída de la demanda. Pero, también, por el cese de actividades de Avianca Brasil, según adujo en su informe de resultados. En el segundo trimestre, sus transacciones en la Argentina cayeron 14%, con una baja de 30,9% en sus reservas brutas y de 19,6% en el precio promedio en dólares vendido.

En abril, Despegar había firmado una alianza con Falabella Financiero, de Falabella, con un acuerdo comercial por 10 años en la Argentina, Chile, Colombia y Perú, que incluye el traspaso del 100% de las operaciones de Viajes Falabella a Despegar, por u$s 27 millones.

El mercado argentino avanza hacia la concentración. En el último año, la gigante brasileña CVC compró parte de Bibam (Avantrip y Biblos), tercer jugador local, y de la mayorista Ola. Y en agosto adquirió Almundo, segunda del mercado.