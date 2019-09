¿En qué piensan gastar los argentinos el bono privado de $ 5000?

La consultora de investigación de mercado Focus Market realizó un estudio que dio a conocer los diferentes usos que piensan hacer los argentinos del bono privado de $ 5000, medida que el Gobierno acordó junto con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios en concepto de asignación no remunerativa sobre los acuerdos paritarios futuros.

Según reveló el informe, los principales destinos que se le darían a esta suma de dinero serían pago de deudas, compras de supermercado y ahorro en moneda extranjera en forma líquida, frente a la incertidumbre presente y futura sobre el rumbo de la economía argentina.

"Este escenario encuentra a dos sectores diferenciados: por un lado, a los asalariados privados, que enfrentan una pérdida del poder adquisitivo del 13% en promedio, y, por otro lado, a las empresas, sobre todo pymes, que acumulan en lo que va del año una caída en las ventas minoristas del 12%", sostiene Damian Di Pace, director de la firma.

La oferta de locales en alquiler es más alta que en 2001 Hoy, en la avenida Cabildo, entre Monroe y Blanco Encalada, hay al menos tres locales en alquiler. Desde hace seis meses, el espacio que ocupó durante años Adidas está libre. A metros de allí, donde funcionaba la Bombonería Cabildo colgó el cartel hace unos días.

"El impacto que puede tener la entrega de esta compensación se la puede analizar de acuerdo el nivel socio-económico de los beneficiarios. Haciendo una generalización, se podría inducir que los sectores medios y medios-bajos la derivarán, en principio, al pago de tarjeta de crédito, a cuotas de créditos personales e hipotecarios y al consumo, mientras que los sectores medios-altos y altos lo harán, fundamentalmente, al ahorro", considera el titular de la consultora.

Mirá también Coto tendrá su propio Amazon Se llamará Coto-Web y lo lanzará dentro de los próximos seis meses. Venderá productos de terceros y asumirá las garantías y obligaciones

Así, uno de los destinos del bono, según el análisis, sería la regularización de la mora en tarjeta de crédito y créditos personales e hipotecarios.

Según el relevamiento de Focus Market, otra parte de quienes perciban el bono realizarían compras de supermercado, enfocándose en los productos que integran las categorías de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, a los efectos de stockear artículos para anticiparse a futuros aumentos.

"De acuerdo a las estimaciones que realizamos, por $ 5000 se puede acceder a la reposición de una canasta completa en un supermercado, conformada por 22 ítems", asegura el especialista.

Asimismo, en relación al último punto, Di Pace consideró, que, como el bono es otorgado a todos los trabajadores privados independientemente de su nivel salarial, en un contexto de incertidumbre como el actual, los estratos socio-económicos medios-altos y altos (que son los que poseen ingresos más altos y una mayor capacidad de ahorro) derivarán el dinero, mayormente, a la compra de moneda extranjera para respaldar el valor de sus pesos.

Entre los motivos que explican por qué muchos se inclinan por esta opción, figuran la baja predisposición para la compra de bienes durables e inmuebles (que cayó un 8,4% respecto a agosto) y la escasa propensión al consumo (que viene en picada

"En agosto, 1,3 millones de personas compraron de forma neta u$s 1516 millones para atesoramiento. El 97% compró menos de u$s 10.000, mientras que el 3% restante compró más de u$s 10.000", comenta Di Pace.

Según detalló el Boletín Oficial la semana pasada, cuando se oficializó la medida, el bono no tendrá carácter remunerativo para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y se abonará por única vez en el mes de octubre o en los plazos, las cuotas y las condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva.

Según informó el Gobierno, son 160.000 trabajadores los que percibirán este pago extraordinario.