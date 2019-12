El nuevo unicornio brasileño aterrizará en la Argentina

La brasileña Wildlife Studios, tecnológica de juegos móviles que se convirtió en el décimo unicornio de su país, desembarca en la Argentina. La empresa levantó hoy u$s 60 millones en una ronda de financiamiento Serie A, que le permitió alcanzar una valuación de u$s 1300 millones. Con ese capital, financiará una expansión que incluye la apertura de su oficina en Buenos Aires, que concretará en febrero y para la que contratará a 200 empleados.

La empresa, que nació en un pequeño estudio de São Paulo, con una inversión de sólo u$s 100, logró transofrmarse en uno de los 10 mayores desarrolladores de juegos del mundo. Ahora, recibió el apoyo del fondo de inversión Benchmark, el mismo que le inyectó capital a Uber, Twitter, Snapchat y WeWork, entre otras. Será el segundo unicornio brasileño que se instala en la Argentina, después de la desarrolladora de software TOTVS.

Wildlife se instalará en Núñez. La operación local se concentrará en la creación de software para optimizar la experiencia del usuario y la calidad de los juegos, así como también en la generación de soporte para realizar lanzamientos y ampliar los canales de distribución. Será la oficina más importante de la empresa en este sentido.

Vicentin demora pagos por u$s 350 millones y lo adjudica a Se trata uno de los mayores exportadores de granos y subproductos del país. Habrá una "reunión urgente" en la Bolsa y sobrevuela el riesgo de un default, aunque la empresa dice que no es un problema estructural, sino de solvencia.

“La decisión de arribar a la Argentina es estratégica: buscamos aprovechar el potencial del talento nacional, con el objetivo de robustecer el negocio global desde una oficina local. Necesitamos expertos capaces de desarrollar algoritmos que automaticen procesos", afirma Darío Simonassi, VP de ingeniería de Wildlife Studios, quien, antes, se desempeñó como vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Producto IT de MercadoLibre. adelanta que emplearán a perfiles disruptivos, mayormente, ingenieros de software, especialistas en Machine Learning y Data Scientists.

Conscientes de la escasa oferta de estos profesionales en el mercado laboral argentino, la firma busca diferenciarse de la competencia y brindar una propuesta que resulte atractiva a los colaboradores. "Recientemente, realizamos contrataciones de liderazgo estratégico, incluyendo al creador de League of Legends, al director de estudio de Riot Games y al vicepresidente de Ingeniería de Sony Interactive Entertainment. Ofrecemos la posibilidad de trabajar junto a un equipo líder, con la oportunidad de hacer carrera y crecer", expresa el directivo, al tiempo que menciona que en en el país ya se descargaron 7 millones de veces sus juegos y se registran 20.000 nuevas descargas diarias.

A las cabezas de la empresa, no les preocupa la volatilidad económica que existe en el país, aunque reconocen que operar en él significa exponerse a riesgos. "No obstante, nuestra apuesta es a largo plazo. Fuimos pioneros en enfocarnos en este segmento de videojuegos y la operación que crece día a día", señala Simonassi.

Wildlife Studios fue fundada en 2011 por los hermanos Víctor y Arthur Lazarte, dos jóvenes de 33 y 35 años, ex ejecutivos de J.P. Morgan y Boston Consulting Group, con formación académica en Harvard Business School.

Sus más de 60 juegos ya fueron descargados por 2000 millones de usuarios en 115 países y se encuentran en el top-10 de los favoritos. "En los primeros siete años, llegamos a 1000 millones de consumidores. Y en el último año, duplicamos esa cantidad, alcanzando los 2000 millones. Esto evidencia nuestro veloz crecimiento", dice el ejecutivo de Wildlife Studios, que lanza alrededor de tres juegos anuales, que se traducen a 10 idiomas.

La compañía ya tiene cinco oficinas en tres países, con 500 empleados. Además de su sede originaria, la de Brasil, tiene presencia en San Francisco, Palo Alto y Orange County (los Estados Unidos) y Dublín (Irlanda). Con esta ronda de financiación, pretende aumentar la plantilla a más de 800 empleados en total para finales de 2020.

“Cuando creamos el proyecto, mi hermano y yo quisimos combinar nuestro amor por el desarrollo de juegos con el potencial creciente del mercado móvil, para acercarles a cada vez más personas el acceso a esta forma de entretenimiento", señala Arthur Lazarte, cofundador de Wildlife Studios, y cuenta que comenzaron en un pequeño estudio en São Paulo y, con el paso del tiempo, lograron expandirse y convertirse en uno de los players de mayor talla: "Nuestra misión es ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, que se actualice y optimice constantemente, de la mano de gente talentosa que comparta la misma pasión que nosotros: desarrollar y distribuir los mejores juegos móviles del mundo, que marcarán a una generación de jugadores".

Además de Benchmark, otros cinco inversores ángeles participaron en la ronda: Javier Olivan, gerente de Producto de Facebook; Ric Elias, cofundador y CEO de Red Ventures; Micky Malka, socio de Ribbit Capital; Divesh Makan, socio de ICONIQ Capital; y Hugo Barra, vicepresidente de Realidad Virtual de Facebook y mentor de los hermanos.

En Brasil, ya hay 10 unicornios, mientras que en la región el número asciende a, al menos, 20. A nivel global, los juegos móviles representan más de la mitad de la industria de los videojuegos y conforman el segmento de mayor crecimiento en los últimos años. Generan u$s 70.000 millones de ingresos anuales, con un crecimiento promedio de un 26% anual. América latina representa el 4% de la torta, con un aumento interanual del 11,1%, que totalizará a fin de año u$s 5600 millones. En la Argentina, el negocio ya mueve u$s 495 millones y el país se consolida como el tercer mercado regional, según un estudio que elaboró Newzoo, consultora especializada en el sector.