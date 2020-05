El nuevo rol de la educación digital

"En IBM queremos romper tres paradigmas vinculados a la educación: el título universitario no es el pasaporte al éxito; la secundaria no tiene que estar separada de la universidad y la industria tiene que tener un rol en la educación", remarca Guillermo Miranda, VP y director Global de Ciudadanía Corporativa de IBM, durante el lanzamiento de la versión en español de la plataforma de educación digital Open P-TECH. La misma fue creada en 2011 para abordar los desafíos de la educación y el desarrollo de la fuerza laboral.

Con respecto al primer paradigma, Miranda explica: "A nivel social, estamos acostumbrados a pensar que la única manera de conseguir un trabajo, con un buen sueldo, es teniendo un título universitario, pero no es así". Y ejemplifica: "un especialista en ciberseguridad no necesita una maestría en ingeniería industrial".

En cuanto al segundo punto, el especialista asegura que "existe la idea que la formación técnica está destinada a los que no pudieron llegar a la universidad, cuando en realidad la fórmula del éxito pasa por entender cuál es el rol de la formación técnica".

El tercer paradigma que plantea romper, es la creencia que la industria no tiene lugar en la educación. "La industria no participa en la creación de la educación. Nos sentamos a esperar que nos manden los graduados, pero luego tenemos que reentrenarlos, porque no les enseñaron los que pensábamos que tenían que aprender".

En este contexto, a través de la plataforma buscan mejorar la educación digital para los desafíos actuales, ofreciendo diversos cursos y contenidos sobre hard skills, como blockchain, inteligencia artificial, cloud y soft skills, como por ejemplo, habilidades para enfrentar una entrevista de trabajo. La plataforma es gratuita y busca complementar la educación secundaria y universitaria. A medida que se completan los cursos se obtiene una certificación digital que quedan asociadas al mail, bajo certificación de un tercero. "Es una forma distinta de poseer un título", remarca Miranda.

Con respecto a la implementación, puede funcionar de diferentes maneras: "En algunos colegios se usará como complemento del CV de los estudiantes. Allí, los profesores piden que se cumplan determinadas tareas. En otros contextos, se ofrece como complemento libre, es decir, como tarea extracurricular. Por otro lado, los estudiantes la pueden usar por su cuenta", explican.

Por último, ¿Qué desafíos existen en América latina vinculados al aprendizaje digital? "El primer desafío es el acceso a los contenidos digitales", ya sea, por no tener una computadora o acceso a Internet. "Para solucionarlo, se debe trabajar con otras instituciones, para que ese desafío de acceso no sea una barrera", responde Miranda.

El segundo involucra la barrera mental, que plantea que estos trabajos son solo para graduados universitarios.

Finalmente, remarca la importancia y responsabilidad de incluir la educación, además de los aspectos económicos, en los planes nacionales de desarrollo.