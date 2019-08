El grupo brasileño Cosan relanza el lubricante Mobil en la Argentina

El grupo brasileño Cosan, a través de su empresa Moove, relanzó la marca de lubricantes Mobil en la Argentina —perteneciente a ExxonMobil y antes distribuida por Pan American Energy— y con su distribución aguarda captar el 15% del mercado.

Moove llegó al país en 2018 y ya cuenta con 40 empleados. El director General para América de la empresa, Marcelo Leite, dijo que ésta realizará inversiones de millones de dólares para posicionar a la marca de ExxonMobil una vez más en el mercado, antes en distribuida por Pan American Energy. “Se quedó un poco atrás en el pasado”, dijo, y agregó que el primer propósito es lograr posicionarse en el sector premium.

La marca lanzó al mercado tres familias deproductos: minerales, semisinteticos y sinteticos

A nivel local, la compañía erige su estrategia en tres segmentos. Ha realizado convenios con nueve distribuidores exclusivos en distintos puntos del país. También, ya realizó acuerdos con cuatro terminales automotrices: Mercedes-Benz, Volvo, Nissan, Toyota, además de CAT. En tercer lugar, Leite se esperanza con aportar material a industrias como la de siderurgia, marina, minería, energía e industria en general. También, nombró a Vaca Muerta de manera especial. “Es algo enorme”, reconoció.

Sobre la situación económica actual —y el posible congelamiento de precios de combustibles—, dijo: “Estamos muy confiados del mercado argentino, independiente del momento económico. No cambia en absoluto. Vinimos para quedarnos, no para hacer un experimento”. Prefirió no responder si la compañía aplicó aumentos dado el cambio del precio del dólar.

Además de manejar Moove, el grupo Cosan posee más de 80 años en Brasil y cuenta con cinco unidades de negocios: Raízen Energía, Raízen Combustibles, Rumo —empresa de logística— y Comgás, el mayor distribuidor de gas natural canalizado de Brasil, atiende a más de 1,4 millones de clientes en el estado de São Paulo.

Leite aclaró que Raízen seguirá comercializando los lubricantes de Shell, y que esa marca será competidora de Mobil. “Son dos empresas totalmente separadas. En la Argentina competimos”, agregó.

El 80% del mercado de lubricantes de autos está en manos Shell, Total y YPF, según datos de la Secretaría de Energía. A nivel local entre los jugadores fuertes también se ubican Petronas, Pan American Energy y Fercol. Además está Gulf, que para 2020 planea duplicar la cantidad de litros vendidos y alcanzar los 19 millones. De la mano de Delta Patagonia —ahora posee la representación de la marca—, la marca quiere posicionarse en los segmentos de autos y maquinarias, ya que actualmente es fuerte en el de motos.

Actualmente Moove está presente en 11 países y cuenta con 1100 empleados. Realizó inversiones en adquisiciones e infraestructura por u$s 88 millones en toda su historia. Su ebitda proyectado para 2019 es de u$s 75 millones.

La alianza de Moove con ExxonMobil comenzó en 2008, cuando la empresa brasileña adquirió sus activos en Brasil. Luego, acordaron el suministro de aceite base y más tarde Moove pasó a distribuir ese producto, aún a otros competidores.

En 2011, la compañía se expandió a Bolivia, Uruguay y Paraguay para distribuir esos lubricantes. Un año más tarde, la marca compró Comma, empresa enfocada en el servicio de postventa. En 2015, la compañía adquirió una terminal de químicos en Río de y desde 2016 también puso su foco en Europa. El fondo europeo CVC recientemente adquirió el 30% de Moove, con el propósito de continuar la expansión de la empresa.