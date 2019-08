El fundador de Cencosud y su apoyo a Macri:

Para el fundador del grupo chileno Cencosud, Horst Paulmann, al presidente Mauricio Macri “hay que ponerle un monumento”. Si bien el empresario de origen alemán destacó la tarea del mandatario argentino, en diálogo con El Mercurio, aclaró que durante la gestión del actual candidato presidencial de Juntos por el Cambio, su negocio en Argentina se vio afectado. A su vez, descartó sacar su negocio del país.

“Las primarias fueron solo hace una semana y esto tiene que decantar. Estoy muy contento de que el presidente Macri y el candidato Alberto Fernández hayan tenido un diálogo abierto, eso es algo muy bueno”, apuntó al ser consultado por su opinión de la situación post PASO. Y aclaró: “Nosotros siempre hemos apoyado a todos los gobiernos, siempre hemos construido”.

Por otro lado, mencionó que, aunque no tiene contacto directo con Fernández, “se ve que es una persona que está preocupada del bienestar de Argentina y de su pueblo”. Sobre un posible regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada, respondió: “No opino porque no tengo idea, yo no soy político”.

Respecto de las razones sobre su apoyo a Macri, el empresario aseguró que “hay que ponerle un monumento porque él quiso llevar a la Argentina hacia una economía abierta de mercado”. “Ningún argentina nunca más va a hacer algo así, porque le falta ese valor, esas ganas de hacer algo especial”, señaló.

La Justicia bloqueó llegada de Cencosud al CIADI por megaproyecto frenado Un nuevo capítulo está sumando el litigio que enfrenta a Cencosud con el Estado argentino, y que ha mantenido entrampado su proyecto más ambicioso en ese país: un complejo por u$s 600 millones en San Isidro, Buenos Aires, que contempla un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales.

“(Macri) tenía en su cabeza transformar a la Argentina, desde una economía cerrada a una abierta al mundo, pero eso tarda tiempo y es de largo alcance. Lo que hacía Macri era bueno para los argentinos porque nuestros nietos iban a tener una vida mejor”, expresó durante la charla con el medio chileno. Paulmann fundó el holding en 1963 y llegó a la Argentina en 1982, país en el que residió durante 21 años.

“No creo”, espetó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el candidato presidencial del Frente de Todos abra la economía argentina.

En el mercado local, Cencosud controla las cadenas de supermercados Jumbo, Disco y Vea, las firmas de mejoramiento del hogar Easy y Blaisten, además opera 17 centros comerciales entre las marcas Unicenter, Portal y Factory.

Pero a la hora de mencionar su experiencia en el mundo de los negocios durante la administración del actual presidente, Paulmann se sinceró: “Ha sido complicado para nosotros”. “Tuvimos dos expropiaciones, no había que hacerlas. El último año ha sido muy complicado en Argentina: baja de ventas, baja de consumo, impuestos altos y cargas sociales enormes, como en ningún país de América latina”, afirmó.

No obstante, echó por tierra la posibilidad de que las marcas de su grupo se vayan del país. “Cuando vamos a un país nos quedamos ahí. No fuimos a la Argentina por diez años, sino por 50. Ya llevamos 39 años y vamos a ir por 50 más”, aseveró el ejecutivo de 84 años.