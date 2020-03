Paul Singer y el fondo Elliott volvieron a ser noticia aunque esta vez no por sus efectos sobre la deuda argentina. El llamado "fondo buitre", que en 2005 había rechazado la propuesta local para reestructurar su deuda y llevó su caso ante el juez Thomas Griesa, se hizo de acciones de Twitter por u$s 1000 y ahora quiere forzar la salida de su CEO y fundador, Jack Dorsey. La adquisición del paquete accionario le da a Singer la posibilidad de nominar a cuatro directores.

Singer es ampliamente visto como uno de los "inversores activistas" más exitosos: aquellos que compran acciones para persuadir a los equipos de gestión a realizar cambios radicales para revivir los precios de las acciones. El ejemplo de Twitter es el último de una serie de movimientos en la industria tecnológica que generaron ruido en el sector. En 2015, mientras Cristina Kirchner lo acusaba de especulador, había comprado acciones del grupo EMC, especializado en almacenamiento y virtualización, con el objetivo de dividir a la empresa y matar a aquellas unidades de negocios que no fueran realmente rentables. Tenía puesto el ojo en separar a VMWare y aunque no lo logró su participación en el directorio fue crucial para lograr la posterior adquisición de Dell por u$s 67.000 millones en 2016. Samsung y AT&T son otras empresas que lo sufrieron.

Con Twitter, que recién en 2018 logró resultados positivos, la pelea se presenta descarnada. Singer acusa a Dorsey, que también es CEO de la fintech de pagos Square, de estar "distraído" con sus otros proyectos y que los cambios necesarios para competir con Facebook y Snapchat tardan en llegar por ese mismo motivo.

La puja parece haber tenido ya un efecto en los mercados: la acción de Twitter repuntaba y crecía 11% respecto del cierre del viernes pasado.