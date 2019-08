El fondo Kaszek recaudó u$s 600 millones para invertir en la región

Kaszek Ventures, la firma de capital de riesgo más grande de América Latina, recaudó u$s 600 millones para continuar invirtiendo en empresas tecnológicas de alto impacto en la región.

La firma argentina anunció hoy el primer y único cierre de sus dos nuevos fondos: "Kaszek Ventures IV", un fondo de u$s 375 millones destinado a invertir en la etapa inicial de nuevos emprendimientos tecnológicos, y "Kaszek Ventures Opportunity I", un fondo de u$s 225 millones para inversiones en compañías más maduras, según informó la compañía, que destacó que el interés por invertir en ambos fondos superó "ampliamente el tamaño" de los mismos.

Con estos dos nuevos fondos, la empresa se convirtió en la primera de la región en superar los u$s 1000 millones de capital captado, lo que demuestra el interés por el ecosistema de tecnología de América Latina.

"Con el primer fondo, para empresas en etapa inicial, ya tenemos un acuerdo para invertir en dos compañías de Brasil, una de salud y otra de e-commerce, cuyos nombres aún no podemos difundir porque no fueron firmados. Con el fondo para empresas más maduras, estamos prontos a invertir en una compañía de Brasil que ya estaba en nuestro portfolio anterior, a la que le vamos a destinar un mayor capital", explicó a El Cronista Hernán Kazah, socio y co-fundador de Kaszek Ventures, junto a Nicolás Szekasy.

No es casual que las tres empresas que recibirán capital sean brasileñas. Kazah explicó que "es el ecosistema más desarrollado de la región, aunque miramos todos los mercados".

La Argentina, a la zaga en la región

Al ser consultado por los emprendimientos argentinos en función del contexto económico, Kazah aclaró que miran también la Argentina, pensando más a largo plazo. "Invertimos en empresas que están casi recién empezando, por lo tanto miramos para los próximos 10 años, por eso el contexto actual no nos afecta tanto como a otras industrias. Pero la crisis afecta mucho al talento. Un emprendedor, por el solo hecho de desarrollar un negocio nuevo, tiene muchos desafíos; y si encima está en la Argentina es más complicado; es un 'samba' que te mueve de un lado al otro por los cambios en las reglas de juego, es más difícil emprender. La Argentina viene así desde hace décadas y eso afecta la calidad emprendedora del país; aunque haya buen talento, hay menos emprendimientos en el ecosistema tecnológico. Estamos encontrando más emprendimientos en Brasil, Colombia y México que en la Argentina. Hace 20 años, Buenos Aires era el centro semillero de la región; pero ya fue superado por esos tres países", comentó Kazah.

El co-fundador de Kaszek Ventures y de MercadoLibre destacó el impacto de las sucesivas crisis argentinas en este sector. "El haber tenido crisis tan grandes, que cambiaron el contexto de un año para el otro, afectó mucho. Los inversores globales no quieren poner capital en la Argentina, el capital local casi no existe, se cambian las reglas de juego todo el tiempo. Siempre decimos a los emprendedores que no busquen un plan perfecto, que traten de ejecutarlo bien; pero en la Argentina es muy difícil, hay que adaptarlo todo el tiempo. Todavía hay talento, pero se necesita mayor estabilidad para emprender. En la Argentina si lográs emprender merecés un premio", destacó, en forma irónica.

"Hace 20 años, la Argentina se destacaba por el surgimiento de unicornios; en los últimos 10 años, ya se posicionó detrás de otros países y en los últimos cinco, la mayoría de los fondos de venture capital fue a Brasil, por lejos, luego a México y después a Colombia. La Argentina, con suerte, está cuarto", comentó.

Los dos nuevos fondos

Entre los inversores de los dos nuevos fondos, se encuentran varias de las mayores universidades de los Estados Unidos, algunas de las más renombradas fundaciones del mundo, inversores tecnológicos líderes y emprendedores prestigiosos, precisaron desde Kaszek Ventures.

"Al haber completado el portfolio de "Kaszek Ventures III" con 25 excelentes compañías, decidimos levantar estos dos nuevos fondos. Iniciamos el proceso a mediados de junio y rápidamente recibimos una inmensa demanda de parte de inversores de primera línea de todo el mundo", dijo Nicolás Szekasy, socio y co-fundador de Kaszek Ventures.

A través de "Kaszek Ventures IV", la firma continuará enfocado en rondas de capital semilla, series A o series B, en empresas tecnológicas de alto impacto en América Latina. "Kaszek Ventures Opportunity" principalmente proveerá capital a empresas más maduras de sus propios portafolios, para continuar apoyando el crecimiento de las compañías.

La empresa ya invirtió en más de 70 compañías, las cuales han recibido colectivamente de otros inversores capital por más de u$s 4.000 millones. Esas inversiones se concentraron mayormente en Brasil, México, Colombia y la Argentina, pero también alcanzó a equipos basados en otros países de la región.

Los socios de Kaszek Ventures cuentan con una larga experiencia en el desarrollo del ecosistema tecnológico de América latina, desde 1999. Fueron pioneros de Internet, con más de 20 años de experiencia en la industria; formaron parte del equipo ejecutivo y fundador de MercadoLibre y luego continuaron su trayectoria como inversores activos en compañías de alto impacto, como Nubank, QuintoAndar, Gympass, Loggi, y Creditas. En su cartera, también figuran TheNotCompany (NotCo), Konfio, MadeiraMadeira, Grupo Zap, Escale y CrediJusto.

Kaszek fue fundado en 2011 por Hernán Kazah (co-fundador y ex COO/CFO de MercadoLibre) y Nicolás Szekasy (ex-CFO de MercadoLibre); Nicolás Berman, con 20 años de experiencia operacional en tecnología y ex vicepresidente en MercadoLibre, también lidera la firma junto a Santiago Fossatti, que ha sido parte de Kaszek desde su fundación, y Andy Young, con amplia experiencia en tecnología y producto en varios mercados del mundo.