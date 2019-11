El dueño de Flybondi deja el país con duras críticas al Gobierno y el peronismo

El británico Julián Cook, fundador y ex CEO de Flybondi, anunció que en diciembre dejará el país a raíz del resultado de las elecciones presidenciales. "Estimados, como todos, estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina Kirchner volvió", escribió Cook en un grupo de WhatApp integrado por ejecutivos de compañías de primera línea llamado "Empresarios por el cambio", un chat de respaldo al Gobierno y derivado de otro más grande, "Nuestra voz", que sigue vigente aunque con menos actividad.

Cook, quien hace casi un año dejó el cargo de director general de la empresa pero sigue como accionista, aclaró que, pese a retirarse del país, continuará en el directorio de la línea área. "Voy a seguir los próximos pasos de Flybondi en la Argentina, pero desde un poco más lejos", comentó.

Asimismo, el ejecutivo hizo un repaso de su gestión en la empresa aeronáutica. "Decidí mudarme a la Argentina desde Londres en 2016 y levanté u$s 75 millones para lanzar la firma. Hemos transportado dos millones de pasajeros y 400.000 viajaron por primera vez en avión en su vida. El camino fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos el 70% de nuestros costos en dólares", señaló en relación a la creación de Flybondi, que tuvo lugar durante el gobierno macrista en medio de la llamada "revolución de los aviones", que promovió el Ministerio de Transporte.

No es la primera vez que el inglés hace catarsis por escrito. Desilusionado no solo con la vuelta del peronismo, al que comparó con "un cáncer que destruye el país poco a poco", el número uno de la aerolínea también criticó al Gobierno actual. En abril, molesto con la política aerocomercial, le envió una carta personal a Mauricio Macri.

En su mensaje reciente, Cook expuso argumentos críticos parecidos a los del primer texto que le mandó a Macri.

"Lamentablemente, el Gobierno se quedó a mitad de camino en muchos aspectos. No hizo una reestructuración de Aerolíneas Argentinas, que tuvo u$s 680 millones de pérdida en 2018. Una vergüenza, cuando el país tiene 30% de pobreza".

En relación a la nueva administración, afirmó, de manera contundente: "No sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K". Es que, para el empresario, el triunfo de Alberto Fernández significa para el sector la vuelta "a la situación anterior". “Fue un placer vivir en la Argentina, conocí y trabajé con muchas personas brillantes y tengo acá a amigos de la vida. El país es lindísimo. Es una pena irme, pero no me quedó otra”, aseguró.

Durante la campaña presidencial, el presidente electo se refirió al funcionamiento de las aerolíneas low-cost, como Flybondi, acusándolas de formar parte de un plan del gobierno para “desvalijar" Aerolíneas Argentinas. "Mauricio Macri tendría que explicar el caso Avianca, un caso muy turbio, donde él le vendió los aviones de una empresa para que Avianca deje de volar. Hay que observar el caso de Flybondi. Han desvalijado a Aerolíneas", indicó el mandatario en julio de este año.

Hijo de Neville Cook, un importante banquero presidente del Anglo Irish Bank de Suiza, el británico es un hombre con experiencia en el mercado aeronáutico. Después de pasar por Chase Manhattan Bank’s Aerospace Group, fundó dos aerolíneas low-cost: la inglesa Newlines Airways y la suiza Flybaboo, que funcionó entre 2003 y 2010.