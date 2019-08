El desafío de adaptarse a un consumidor sustentable

Los consumidores conocen su poder y cada vez exigen mejores productos, ya sean más saludables o que cuiden el ambiente. Las compañías atentas a las demandas comienza a escuchar estas exigencia y adaptar a sus productos u ofrecer nuevos que respondan a esta tendencias.

"Tenemos estudios propios indicando que el porcentaje de bebidas azucaradas se redujo, y que está creciendo el consumo de frutas y verduras", detalla Natalia Archimede, gerente de Desarrollo e Innovación de Menú de Arcos Dorados. Para responder estas demandas la empresa presentó nuevos ítems en su Cajita Feliz: "El 8 de agosto lanzamos la Hamburguesa McFiesta Jr., para incorporar vegetales, ya que tiene tomate y lechuga. Por otro lado estamos reduciendo la porción de las papitas, presentando una versión kids y también se puede optar por una porción de tomates cherry. Como postre la oferta incluye puré manzana sin azúcar añadida, ni saborizantes, ni colorantes". Con respecto a las bebidas, dejaron de comunicar las gaseosas e incorporaron jugos naturales.

¿Cómo fue el proceso de creación? "Buscamos tener un balance nutricional adecuado para un niño de esa edad. Para hacer esto nos basamos en el lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que indica el nivel de grasa, azúcar, sodio, calorías que debería incorporar un niño de entre tres a siete años", detalla Archimede. Y agrega: "empezamos a incorporar grupos de alimentos y desarrollarlos con proveedores que ya teníamos". También trabajaron con profesionales que los fueron guiando, como la asociación cardiológica.

Una vez que identificaron cómo mejorar los valores energéticos comenzaron a testear el producto y luego el proceso de producción. "El desarrollo llevó más de un año y medio. En el futuro pueden trabajar con otros grupos de alimentos como granos enteros o harinas integrales", explica la ejecutiva de la firma.

Escuchar y actuar

La industria de la moda también ha sido cuestionada por su impacto ambiental y los consumidores demandan cambios por parte de las empresas. En este contexto, Jazmín Chebar presentó en mayo la cápsula Denim sustentable ´Think Blue. Denim Sustentable'. La propuesta incluye dos modelos de jeans, un chupin negro y una legging azul.

La compañía comenzó a pensar nuevas ideas vinculadas a la sustentabilidad y, a través de comunicaciones más fluidas con expertos y alianzas con proveedores lanzaron la cápsula para la temporada de Invierno 2019, informan desde la empresa. El producto se diferencia del resto por su forma de producción, ya que cuenta con diversas certificaciones como Silver LEED y FSC. Para su elaboración se realizaron alianzas con proveedores externos que ya han trabajado el tema, por ejemplo el tejido de los jeans tiene Lyocell, una fibra sintética de alta performance que se origina en bosques certificados que se crea a partir de celulosa de madera virgen de eucalipto. Son biodegradables y se originan en un ciclo cerrado en el que se reutilizan o reciclan casi la totalidad de los disolventes, que son de origen orgánico. Así, el proceso requiere menos agua y no se necesitan químicos para blanquear la fibra. Por su parte, los avíos metálicos (detalles que complementan la prenda) fueron reducidos al máximo y el botón de cintura no tiene remaches y son de zamac reciclado. Con respecto al feedback de las clientas, desde la empresa indican que fue muy bueno a través de comentarios personales a las vendedoras de locales y en redes sociales. "Creemos que es importante empezar a recorrer este camino hacia prendas más sustentables. Es interesante ver cómo el consumidor es cada vez más exigente y demanda no sólo calidad, sino también responsabilidad", comentan desde la compañía. Dentro de los precios de la categoría de jeans de la marca, las prendas tiene un precio medio y actualmente están trabajando en una ampliación de la cápsula incorporando géneros nobles, orgánicos y de cultivo responsable.

"Creemos que en los últimos años, la sustentabilidad se ha vuelto un eje determinante para los consumidores al adquirir nuevos productos o servicios", detalla Felipe Luongo, jefe de Producto de Philco. Este año, la empresa ha incorporado en su portfolio de productos dos bicicletas eléctricas (un modelo de paseo y una plegable). "Hay una clara tendencia en las personas de inclinarse por marcas que demuestran su compromiso sustentable ya sea en el producto, sus envases o sus campañas", agrega Luongo.

¿Por qué bicicletas eléctricas? "Hace unos años el universo de la micromovilidad viene creciendo. Esto abarca bicicletas comunes y eléctricas, monopatines y patinetas". Por su parte, desde hace dos años vienen trabajando en el desarrollo de las bicicletas eléctricas y decididos a participar en la movilidad urbana.

También detectan que hoy, la sociedad está más interesada por llevar una vida más saludable y más sustentable. "A nivel urbano se han instalados bicisendas y ha crecido la tendencia de moverse en bicicleta", asegura Luongo. Se estima que más de 300.000 argentinos utilizan diariamente la bicicleta como medio de transporte.

Todavía el mercado de las bicicletas eléctricas es pequeño, pero la compañía está planificando nuevos lanzamientos para el próximo semestre que incluye un línea de monopatines eléctricos y mini e-Bikes.