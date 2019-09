El control de cambios generó preocupación e incertidumbre en agencias de viaje

Las agencias de viaje tienen más dudas que certezas sobre los nuevos controles fijados por el Gobierno a la compra de dólares, aunque por el momento operan normalmente.

Según la norma, no pueden comprar dólares "para atesorar", algo que muchas agencias hacen cuando un cliente compra estadías o servicios en el exterior (no pasajes aéreos, facturados en pesos) para girarlos más adelante a proveedores y asegurarse así un tipo de cambio, ante la volatilidad del dólar.

El sector fue golpeado por la suba de la divisa, que facturó 33% menos en dólares entre enero y julio, según datos de venta de pasajes aéreos; en tanto, la caída de los viajes de argentinos al exterior fue de 16,2% en el primer semestre, según datos del Indec.

Los asesores de Faevyt, que nuclea a las agencias, están evaluando el impacto de la medida para ver cómo operarán en los próximos días.

Por lo pronto, hay preocupación, dudas e incertidumbre. Mientras algunas sostienen que deberán presentar factura del proveedor para poder comprar dólares, otras entienden que las agencias están exceptuadas. De todos modos, por ahora la mayoría opera como siempre. Unas pocas optaron por vender ayer estadías sólo bajo "pago en el destino", para no perder dinero ante la volatilidad del dólar, y al entender que no pueden comprarlos hoy para futuros pagos.

Todas las agencias consultadas, como Almundo, Bibam (Avantrip y Biblos) y Atrápalo aseguran que las ventas son bajas, tras el Travel Sale y las nuevas medidas, aunque sí registraron algunas ventas, de gente que ya tenía planeado viajar y busca asegurarse tipo de cambio.

"Hasta ahora, al vender una estadía en el exterior cobraba al cliente en pesos, al tipo de cambio, y con ese dinero compraba dólares para atesorar y pagar más adelante el servicio, cerca de la fecha del viaje. Eso no se podría hacer ahora, no está claro. Una opción sería que los proveedores facturen cerca de la fecha de cobro de la reserva, para poder comprar y girar los dólares. Habría que acomodar el sistema", dijo Martín Romano, gerente general de Atrápalo.

En tanto, desde Almundo y Avantrip aseguran que ayer operaron sin cambios, si bien hay incertidumbre sobre otras medidas o cambios que pudieran suceder. "Analizamos las medidas, hoy (por ayer) no tuvimos impacto, podemos girar como siempre al exterior. Estuvimos muy atentos a la variación del dólar. No se puede atesorar, pero sí se puede girar. En un país como la Argentina uno de los mayores desafíos es garantizar la cobertura cambiaria, porque las tarjetas pagan a cierto plazo. Hay distintas estrategias; la nuestra es no tomar riesgo: con cada venta compramos dólares o garantizamos con dólar futuro. Preocupa la incertidumbre. Fuera de eso, estamos acostumbrados a los cambios y esperando ver qué pasa", comentó Francisco Vigo, country manager de Almundo.

"No vimos grandes cambios; se dice que no impactará en viajes; más allá del atesoramiento, el pago a proveedores fue garantizado. Depende de cómo opera cada agencia. Nosotros pagamos contra factura, a lo sumo adelantamos el pago para definir el dólar, por la variación. Entendemos que turismo está exceptuado de pedir autorización para girar el dinero", dijo Joaquín Pérez Aguirre, gerente de Retail Online de Bibam.