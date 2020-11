El acuerdo con el fondo es necesario, pero no alcanza

El panel "Oportunidades de inversión en el contexto de renegociación de la deuda", tuvo a Rodrigo Álvarez, director de la consultora Analytica; Diego Martínez Burzaco, economista y especialista en mercados y Gabriel Caamaño, socio gerente Consultora Ledesma, como oradores.

Ante una posible negociación exitosa con el Fondo, Martínez Burzaco planteó que era una condición necesaria, pero no suficiente para que Argentina vuelva a la senda de crecimiento. "Se pensaba que un acuerdo con los acreedores externos iba a traer al mismo tiempo una posibilidad para el sector privado, pero estamos viendo que las medidas que precedieron a ese acuerdo fueron de mayor incertidumbre para el capital privado. Es necesario un plan macroeconómico integral garantizado por el FMI".

"Argentina no logró estabilizar la economía y los indicadores sociales producto de la crisis de la pandemia y la cuarentena", dijo Rodrigo Álvarez. "Hoy nos llevan a una economía con una situación similar a la que tenes después de un ajuste, sobre todo de tipo de cambio". "El gobierno se encuentra en una situación muy delicada porque tiene todo ese deterioro económico, pero todavía no empezó con el ajuste", aseguró. "El gobierno es consciente de que tiene que hacer muchos cambios, pero esos cambios implican tensión política y social que no está claro que esté dispuesto a asumir, aunque quedó claro que el ajuste fiscal está en marcha y Guzmán lo está encarando".

Gabriel Caamaño coincidió. "El acuerdo fue mucho más por lo que evitó que por lo que realmente fue. Creo que desaprovechar esa oportunidad es responsabilidad del gobierno por las medidas que tomó después", destacó. "En vez de garantizar el acceso a las empresas a las divisas para poder importar, pagar deuda o la relación con sus matrices, empezó a hacer exactamente lo contrario. Es como que minó lo que ganaba con el acuerdo".

El tema de la falta de programa o de enfoque se viene hablando hace bastante tiempo. Sin embargo, se supone que, con el Fondo en el medio, debería haber un camino más claro. Martínez Burzaco no se muestra muy optimista. Según él, Argentina tiene un track récord muy negativo en el cumplimiento de los acuerdos que llegan al Fondo. "Una cosa es escribir un papel y llegar a un acuerdo, y otra cosa es instrumentarlo y alcanzar las metas. Lo que uno tiene que mirar ahora son los hechos concretos y no tanto la dialéctica del discurso, porque el discurso va por un carril que tiende a endulzar el core de sus votantes. La situación macro requiere políticas concretas digamos, y eso es lo que va a marcar el FMI".

En el cómo es donde persisten las dudas y en cómo hacemos a la Argentina viable para recuperar la inversión del sector privado, encausar hacia un sendero de sustentabilidad del gasto público para que genere un shock de confianza que hoy no hay. "Argentina ni siquiera pudo acoplarse de lleno con la victoria demócrata en Estados Unidos y ese flujo que retornó un poco de capitales emergentes. El país vive su propia historia hoy", reflexionó el economista.

Rodrigo Álvarez agregó: "Puede ser que el acuerdo con el Fondo llegue, creo que es el escenario que todos esperamos, la pregunta es qué pasa en el medio y cómo llegas a marzo que es la fecha que uno tiene en la cabeza para el cierre de ese acuerdo". Caamaño, mientras tanto, planteó: "Para mí el acuerdo con el Fondo es una oportunidad que tiene el gobierno para hacer el cambio de enfoque o empezar a hacerlo con un garante que le otorgue algo de credibilidad.

No está claro que lo vaya a hacer, sino no estaríamos discutiendo esto. Lo que estamos debatiendo es si el gobierno va a hacer el cambio de enfoque o va a hacer algo para ganar tiempo y patearlo para después de las elecciones. Es cierto que marzo esta lejísimos hoy. Se habla de una paz cambiaria, pero eso es en la superficie, en el fondo vemos todos los días intervención en los mercados paralelos y los privados aprovechando eso para hacer ganancia".