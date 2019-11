El CEO al que McDonald's despidió cobrará sólo 6 meses de indemnización

Tras despedir a su CEO, Steve Easterbrook, por una relación consensuada con una empleada, McDonald's Corp. informó que, al ejecutivo, que violó las políticas de la compañía, sólo se le pagarán seis meses de indemnización (u$s 675.000), más 18 meses de seguros de salud. En 2018, ganó cerca de u$s 16 millones (salario base incluido de u$s 1,35 millón).

A su vez, la empresa dio a conocer que el responsable máximo de Recursos Humanos a nivel global, David Fairhurst, también dejará la firma, informó la agencia Reuters.

El domingo, la empresa había anunciado la decisión de despedir al CEO. Su directorio sostuvo que Easterbrook había "demostrado mal juicio" sobre la relación. El CEO también renunció a su silla en el board.

"Fue un error", dijo Easterbrook, de 52 años, sobre la relación, en un correo electrónico enviado a los empleados. "Teniendo en cuenta los valores de la empresa, estoy de acuerdo con el Consejo de Administración respecto a que es hora de partir".

La salida de Easterbrook, que lideró a McDonald's desde 2015, es una de las más importantes en el mundo corporativo estadounidense en los últimos años por relaciones consideradas inapropiadas.

El escrutinio a los ejecutivos y su trato hacia los empleados se ha intensificado en medio del movimiento #MeToo, que destacó los casos de acoso sexual en el ámbito laboral. Mientras tanto, Chris Kempczinski, de 51 años, fue nombrado nuevo CEO de la compañía, con efecto inmediato, y también se unió a la junta directiva de la empresa.

Easterbrook, de 52 años, comenzó a trabajar para McDonald's en 1993 como gerente en Londres. En 2011, abandonó la compañía para convertirse en presidente de la cadena de restaurantes británica Pizza Express y, luego, se cambió al grupo alimenticio asiático Wagamama. Regresó a McDonald's en 2013, como director en Reino Unido y Norte de Europa. Y en 2015 fue nombrado CEO global.