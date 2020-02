El 26% de los argentinos afirma que el horóscopo impacta en su vida laboral

El horóscopo suele ser fuente de consulta de muchas personas para distintos ámbitos de la vida. En el plano laboral, un cuarto de los argentinos señalaron que lo leen y que tiende a coincidir en lo que ocurre en la vida profesional.

Los datos se desprenden de un informe de la consultora Adecco Argentina, que realizó un trabajo sobre las creencias y opiniones de los años bisiestos, donde más del 90% del universo consultado no se considera supersticioso con este fenómeno que ocurre una vez cada cuatro años.

Según la encuesta, el 26% de los argentinos confía en las predicciones astrológicas y afirman que estas se materializan en el cotidiano laboral. Sin embargo, la mayoría de los individuos manifestaron que no ven simetría entre lo que leen y lo que sucede: el 20% detalló que lee el horóscopo pero que no se condice con la realidad, mientras que el 54% restante rechazó esta disciplina y confirmó que no interpreta ni presta atención a los signos del zodiaco.

El informe ahondó además sobre los pedidos o pretenciones económicas de los trabajadores y hasta inclusive sobre qué actividades realizar cuando, cada cuatro años, hay un 29 de febrero.

En primer lugar, el 30% de los consultados aseguró que sus empleadores deberían pagar doble la jornada, al tratarse de "un día más en comparación con otros años". En tanto, el 23% de los argentinos considera que, por ser un día agregado al calendario, debería ser feriado. A contramano, el 47% faltante indicó que no debería pagarse doble.

Aunque casi la totalidad de los pareceres sostuvieron que no se trata de un año especial y que no cambiará su rutina, las respuestas sobre qué hacer durante el 29 de febrero navegaron desde estudiar, descansar, ir al cine o al teatro, hacer deporte o inclusive festejar su cumpleaños.

Sin embargo, gran parte del universo encuestado optó por dedicarle el día extra a la familia. De esta manera, Adecco explicó que el 75% remarcó que le puede dedicar el tiempo que quiere a su grupo primario más allá de las exigencias de su trabajo, en tanto que un 25% lamentó no poder hacerlo. En este mismo sentido, un 47% de los consultados se sintió conforme ya que puede articular correctamente su vida laboral con la personal.