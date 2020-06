Efecto coronavirus: Codere arregló con sus acreedores y evitó el concurso preventivo

El grupo de apuestas, Codere, arregló con sus acreedores y evitó el concurso La firma operadora de casas de bingo de capital español logró una línea de crédito de un hedge fund, que garantizará una inyección de liquidez de entre u$s 135 y u$s 170 millones. En la Argentina, la empresa perdió u$s 18 millones en el primer trimestre del año.