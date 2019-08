Efecto Amazon: desarrolladora estadounidense de data centers invierte u$s 100 M en su arribo al país

La empresa estadounidense EdgeConneX inauguró su primer centro de datos en la Argentina, y el primero de la compañía en la región, situado en el parque industrial de Pilar (provincia de Buenos Aires).

El proyecto demanda una inversión de u$s 100 millones. La fase inicial, que abarcó la edificación y la puesta en marcha del establecimiento durante ocho meses, requirió un desembolso de u$s 50 millones. Los restantes u$s 50 millones se utilizarán el año próximo, para realizar ampliaciones en el predio.

"Nos encargamos de la búsqueda de las locaciones y del tendido de la infraestructura, aportando no sólo espacios con extensos metros cuadrados, sino también parte del equipamiento", explicó Phillip Marangella, Chief Marketing Officer global de EdgeConneX. La empresa, aclaró, se especializa en el diseño y la construcción de centros de datos.

"Las obras comenzaron en septiembre de 2018. Pero las negociaciones se iniciaron antes: en julio de 2017, visitamos el país para evaluar nuestra posible llegada y, más tarde, cerramos el primer contrato con un cliente", agregó el ejecutivo.

Creada en 2009 y con base operacional en las ciudades de Virginia y Denver, la empresa posee 32 data centers entre los Estados Unidos y Canadá. Además, tiene presencia en cuatro países de Europa (Holanda, Irlanda, Alemania y Polonia) con 10 centros. Hace un mes, abrió en Ámsterdam (Países Bajos) la última de una serie de inauguraciones que la compañía planeó para ese país.

Ante la consulta sobre los motivos que llevaron a EdgeConneX a desembarcar en la Argentina, el directivo aseguró que existe una demanda creciente de este tipo de soluciones y el país representa una puerta de entrada a un continente lleno de oportunidades.

"La Argentina es un país vibrante. Observamos un incremento de la penetración de Internet, una población más conectada y con una mayor educación digital, y una necesidad por parte de las empresas de establecer oficinas locales", afirmó.

En relación a este punto, Marangella consideró que muchas de las grandes compañías que actualmente funcionan en la Argentina, tanto multinacionales como firmas nacionales, lo hacen triangulando sus actividades con los Estados Unidos y Brasil, lo cual dejó de ser económico y eficiente. "Se convirtó en un proceso caro y poco ágil. Miami y San Pablo concentran los centros de datos y abastecen a otros países de la región, entre ellos, la Argentina. El objetivo es que puedan tener sus propias operaciones locales, sin depender de la asistencia externa", puntualizó.

Así, EdgeConneX tendrá entre sus clientes a compañías referentes de la industria de telecomunicaciones, entretenimiento y gaming, entre los que se encuentran proveedores de fibra óptica, servicios de red y nube, plataformas de comercio electrónico y creadores de contenido.

Semanas atrás, Amazon Web Services (AWS), compañía controlada por Amazon.com y con oficinas en la Argentina desde hace dos años, anunció que instalará en el país un CloudFront Edge, un centro para dar una mejor y más segura prestación a sus clientes de la región, con una inversión de u$s 40 millones. El gigante del e-commerce podría instalarse en el edificio de EdgeConneX. En los Estados Unidos y Europa, ya utiliza sus servicios, al igual que otras firmas como Microsoft Azure y Oracle Cloud. Disney, Metrotel, Silica Networks y CenturyLink serían otras de las empresas que alquilarían las instalaciones de Pilar.

"Como resultado, las organizaciones globales y locales de toda la región tendrán acceso a una capacidad de datos escalable hasta 10 MW, en el caso del primer centro de datos en el continente, con conectividad de baja latencia, soluciones de distribución de contenido y servicios avanzados que antes no estaban disponibles en América latina", comentó el representante de la empresa, y adelantó que podrían sumar nuevos mercados en un futuro.

Para EdgeConneX, fue clave el estímulo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Municipio de Pilar, el cual permitió completar las obras en un plazo menor al previsto. "Este despliegue rápido y sin precedentes pone en funcionamiento un centro digital en el que las principales empresas tecnológicas del mundo y las nuevas firmas pueden interconectarse y desarrollar ecosistemas digitales más robustos", expresó el ejecutivo, y aseguró: "Nuestra apuesta es a largo plazo. Apostamos a que el Gobierno que venga continúe con esta política de incentivo al sector".

EdgeConneX proporciona centros de datos con soluciones creadas con propósitos específicos hasta diseñadas a pedido, trabajando estrechamente con sus consumidores para ofrecerles la posibilidad de escoger la ubicación, la escala y el tipo de instalación. "La inauguración del nuevo centro de datos de última generación en el corazón del parque industrial de Pilar fomentará más actividad y mejor conectividad dentro y fuera de la localidad", concluyeron desde la firma.