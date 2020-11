Edenor asegura que no habrá cortes de luz en el verano por la pandemia

Ricardo Torres, presidente de Edenor, aseguró que no habrá cortes de electricidad durante el próximo verano.

“Para evitar mitos: no tengo idea de dónde algunos funcionarios hablan de cortes. Para que no haya cortes en el verano de 2021, no hay nada que se pueda hacer en diciembre de 2020. De 2014 a hoy, invertimos u$s 1700 millones. Nunca en la historia de la industria de la distribución eléctrica se invirtió esa cantidad de dinero. Con lo cual, no preveo cortes”, aseguró el ejecutivo, durante su participación en el webinar Energy Day, que organizó el sitio especializado EconoJournal. Compartió el panel sobre servicios regulados con María Tettamanti, directora general de la distribuidora de gas Camuzzi.

Semanas atrás, el Secretario de Energía, Darío Martínez, había declarado que “habrá muchos cortes de luz” durante el verano. “Si la gente se queda en su casa por la pandemia, la demanda será fuerte”, argumentó.

Torres puntualizó que los cortes, hoy, son un tercio de lo que eran hace cinco años. “¿Habrá un árbol que se caerá o una tormenta cortará un cable? Seguro. Pero el promedio de Edenor son cinco cortes por año, de una hora y media, dos horas. Mucha gente no tuvo un corte en todo el año. Ahora, si vienen cinco días seguidos de 45 grados… Pero la red tiene invertidos u$s 1700 millones más que en 2013. Lo que hemos hecho es algo histórico. Con lo cual, no veo cortes”, explicó.

“Este año, con la pandemia, nuestra demanda comercial cayó 7% y la residencial subió 10%. Estamos casi iguales que el año pasado. Un incremento es algo para lo cual la red está preparada. Hay dos momentos picos de consumo energético: el invierno, por el uso de calefacción, y el verano, por los aires acondicionados. En condiciones normales, la red tiene que poder bancar perfectamente el consumo esperado”, agregó.

“Hemos hecho un montón de inversiones. La red está muchísimo mejor”, remarcó el titular de la distribuidora eléctrica, con más de 3 millones de clientes, y que, semanas atrás, reportó una pérdida de $ 1839 millones en los primeros nueve meses de año, como consecuencia del congelamiento tarifario vigente desde febrero del año pasado.