Dueños de locales aceptan quitas de hasta 50% en los alquileres

Locales cerrados o sin atención al público es una postal que se repite en avenidas y centros comerciales a lo largo de todo el país. Sin ingresos por ventas en la mayoría de los casos, los comerciantes se preocupan porque saben que les va a ser muy complicado hacer frente al pago de los alquileres. Del otro lado, los propietarios empiezan a ver de qué manera se puede arreglar para llegar a un acuerdo. Quitas en el precio mientras dure la cuarentena, prorrateo y cancelar más adelante o una combinación de ambas son, por el momento, las soluciones que se encontraron hasta el momento.

"En la gran mayoría se negoció entre las partes para pagar menos. El mes pasado se pagó medio mes, que fue lo que pasó. Todo depende de con qué propietarios se encuentra el inquilino. Hay algunos que son muy duros y no están dispuestos a ceder nada", dice Christian Giménez, responsable de Locales de Adrián Mercado, estos últimos, agrega, son los que tienen espalda para rescindir el contrato y aguantar unos meses con el local vacío, porque saben que tienen un activo con buena ubicación y que es requerido por el mercado.

Para este mes ya está pensando como posibilidad repetir lo que se hizo en marzo: dar como cancelado el pago mensual con solo la mitad del alquiler. El problema es qué pasará si la cuarentena se extiende más allá del 26 de abril, algo que en general juzgan como posible. Ahí llegará el momento de sentarse a discutir nuevas condiciones contractuales.

Y en este nuevo escenario, ya empieza a entrar en juego el comportamiento histórico que el inquilino tuvo con el propietarios. La mayoría de los propietarios tratan de entender la situación del inquilino, pero en esta situación el que siempre fue puntual en los pagos y mantuvo una buena relación con el locador tendrá más posibilidades de alcanzar un buen acuerdo.

Mirá también El 28% de las empresas no definió si dará incremento al personal fuera de convenio Según un estudio, más de la mitad de firmas locales no sabe si cumplirá con los supuestos salariales estipulados para el primer semestre. Aseguran que se trata de la "contrapartida" para preservar las fuentes de trabajo durante la pandemia.

"Pero también se abre la puerta para echar a los malos pagadores y buscar un mejor locatario", opina Jorge Gayoso, broker de la división Locales de L.J. Ramos y agrega que a todos sus clientes les están pidiendo que se junten a conversar.

Gayoso dice que muchos están arreglando quitas en los alquileres, aunque también hay quienes acordaron esperar a que el comercio vuelva a estar en marcha. Se trata, en todos los casos, de evitar llegar a instancias judiciales.

"Pero el arreglo es caso por caso. No vemos algo generalizado en todo el mercado. Sobre todo porque todos están a la expectativa de lo que pase en las próximas semanas", señala.

En los Shoppings, en tanto, la situación es complicada. Con las puertas cerradas, los locatarios no están en condiciones de pagar los alquileres.

"Tampoco se los estamos cobrando. Este mes directamente no se facturaron los alquileres", dice Mario Nirenberg, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Shopping Centers. Sin embargo, fuentes de una cadena de comidas indicaron que por ahora no se planteó una suspensión de pagos, sino que se está negociando prorratear los pagos y aún no hay nada cerrado.

El gran problema que enfrentan es que muchos de los comercios tampoco pueden afrontar el pago de las expensas. De allí sale el dinero que los centros comerciales destinan al pago de las empresas de limpieza y seguridad, así como los servicios públicos.

"Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que asista a los inquilinos con una línea de crédito para cancelar las expensas. Así nosotros podemos pagar salarios y ellos pueden destinar ese dinero a sus propios sueldos y gastos de capital de trabajo", concluyó Nirenberg.