Dueños de Amazon, Microsoft y Louis Vuitton, en el podio de los empresarios más ricos del mundo

Jeff Bezos, Bill Gates y Bernard Arnault encabezan el top ten de los empresarios más ricos del mundo, integrado por empresarios de distintas industrias con fortunas que superan los u$s 1000 millones. Se trata del ranking Bloomberg Billionaires Index, que elabora periódicamente Bloomberg y actualiza diariamente, en base al cierre de operaciones de Wall Street.

Mientras la pandemia del coronavirus sacude a numerosos sectores, el rubro tecnológico es uno de los “ganadores" de este tiempo, con ganancias sobresalientes en el caso de muchos de los empresarios que lideran estas empresas. Algunos CEO que integran el listado son directivos y fundadores de empresas con años de trayectoria, y otros son visionarios que, rápidamente, se convirtieron en multimillonarios gracias a sus negocios innovadores.

Jeff Bezos, el fundador y director de Amazon, encabeza desde hace tres años el listado, con una fortuna aproximada de u$s 172.000 millones. En segundo lugar se ubica Bill Gates, el CEO de Microsoft y cofundador de la empresa junto con Paul Allen, con u$s 114.000 millones. Completa el top tres Bernard Arnault, el propietario del conglomerado francés de lujo y dueño de 76 marcas LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton. El magnate francés posee u$s 90.000 millones.

Jeff Bezos, Amazon

En el cuarto lugar se encuentra el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, con u$s de 88.600 millones. Le sigue, en el quinto lugar, Steve Ballmer, exdirector de Microsoft. Propietario del equipo de la NBA Los Ángeles Clippers, el ejecutivo se retiró de la empresa informática en 2014. Su fortuna alcanza los u$s 74.300 millones.

Le sigue Warren Buffet, uno de los mayores inversores del mundo que hasta hizo una operación en plena pandemia de u$s 9700 millones, una verdaderar apuesta al litio. El empresario de 89 años tiene una fortuna de u$s 70.400 millones.

Detrás de él quedó Larry Page, el estadounidense de 47 años que se desempeña como CEO de Alphabet, compañía que engloba a Google, con u$s 69.800 millones. En el puesto octavo se ubicó Serguéi Mijáilovich Brin, informático estadounidense de origen ruso quien, junto a Page, cofundó Google, con u$s 67.600 millones.

Larry Page, Alphabet (Google)

En el anteúltimo lugar quedó Mukesh Kakambani, ingeniero indio, presidente y el mayor accionista de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado, y de la compañía Fortune 500. Tiene una fortuna de u$s 66.100 millones. Completa las primeras 10 posiciones Françoise Bettencourt Meyers, la única heredera de Liliane Bettencourt y escritora. Su familia es dueña de L'Oréal.

No obstante, si se analiza el ranking de acuerdo a las cotizaciones de las empresas que estos empresarios encabezan, se observa que Elon Musk, creador de la automotriz Tesla, desplazó a Warren Buffett el viernes pasado.

La fortuna del fundador de Tesla aumentó u$s 6100 millones, después de que las acciones del fabricante subieran un 11%. De esta manera, en el ranking actualizado Musk es ahora la séptima persona más rica del mundo, por delante de los otros titanes tecnológicos.

Musk, de 49 años, posee aproximadamente una quinta parte de las acciones en circulación de Tesla, que comprende la mayor parte de su fortuna, valuada en u$s 70.500 millones. Su propiedad mayoritaria de SpaceX representa aproximadamente u$S 15.000 millones.

En tanto, la fortuna de Buffett disminuyó días atrás cuando donó u$s 2900 millones en concepto de acciones de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas.