Doritos, Cheetos y Tostitos: PepsiCo superó previsión por boom de ventas de snacks en cuarentena

La alimenticia PepsiCo Inc. superó las estimaciones de analistas de ventas debido a que la cuarentena impulsó la compra de más snacks de marcas como Tostitos, Cheetos y Doritos ante el mayor tiempo en casa a causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Las ventas de papas fritas se dispararon un 93,5% y las de nachos un 101,2% en la semana que terminó el 20 de junio, según datos aportados por la consultora Nielsen.

Según la empresa, las ventas de snacks bajo su unidad Frito-Lay North America crecieron un 7% en el segundo trimestre, que finalizó el 13 de junio, mientras que las de Quaker Oats treparon un 23%.

Por el contrario, la unidad de bebidas, la más grande de su negocio, cayó un 7% debido al cierre de restaurantes y otros puntos de venta y la suspensión de eventos masivos por el aislamiento.

En general, las ventas netas de la compañía cayeron cerca de un 3% a u$s 15.950 millones, pero superaron las estimaciones proyectadas en u$s 15.380 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Las utilidades netas atribuibles a la empresa bajaron cerca de un 19% a u$s 1650 millones. Al excluir ítems, la compañía ganó u$s 1,32 por acción, por encima de las previsiones de Wall Street, que giraron en torno a u$s 1,25.

"Los hábitos de alimentación de siguen evolucionando. El hecho de que los consumidores pasen más tiempo en casa beneficia la ingesta de snacks y comidas en el hogar", afirmó el presidente ejecutivo de la compañía, Ramon Laguarta. "Ganamos participación de mercado en los snacks salados, de sabores y macro en el trimestre", agregó.