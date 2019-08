Día del Niño: las jugueterías no esperan ganar tras el alza del dólar

“Lo del lunes nos mató”, admiten desde una cadena de jugueterías. El movimiento del dólar generó incertidumbre en el rubro en la víspera del Día del Niño, semana que explica el 50% de sus ventas en el año. Aún con promociones que llegan hasta el 60%, los jugadores del sector esperan, al menos, empatar en volumen los números del 2017, incluso, algunos reconocen que quedarían satisfechos aún con una caída de un dígito. Además, prevén que la devaluación post PASO podría afectar el negocio para Navidad ya que actualmente se encuentran cerrando las compras para su segunda fecha más importante del año.

El golpe tras los resultados de las primarias fue fuerte y apuntan que cambió el panorama que preveían hace una semana. “Veníamos con un nivel de ventas y facturación que no era malo, considerando la caída del consumo, recesión y la multioferta por las importaciones”, expresa Ronit Bircz, fundadora de la cadena City Kids. En lo que va del año, describen en la industria, la caída en cantidad de tickets y volumen de ventas, está en el orden del 10%.

A esto se le suma el gran peso que tienen actualmente los productos importados en las góndolas de las jugueterías que, en algunos casos, llega hasta el 70% del mix. Según Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la importación aumentó un 75% en kilos desde fines de 2015. “Recién cerramos compras para Navidad a un valor de dólar y vamos a tener que pagarlo a otro”, cuenta Bircz.

“Estamos con promociones agresivas y el gran costo de eso lo absorbe el comercio. Pero lo del lunes lo cambió todo porque vamos a reponer mercadería un 40% más cara en unos meses. Para estos días vamos a mantener el precio porque si no es muy difícil vender”, detalla Horacio Caffaro (h) presidente de Osito Azul. Y agrega: “El ticket promedio no aumentó como la inflación. El año pasado estaba en $600 y hoy es de aproximadamente $ 700”.

Aumentos de precios, ventas paralizadas y cambios de planes: el día siguiente a las PASO El resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la apreciación del dólar de la jornada hizo que muchas compañías decidieran frenar planes que tenían en marcha y esperar que el panorama empiece a aclarar. En varias compañías con casa matriz en el extranjero, se hicieron consultas.

Las promociones con bancos, las cuotas y los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 aparecen como los grandes protagonistas de una jornada que marca el ritmo de las jugueterías para lo que resta del año. Entre miércoles y viernes, Banco Ciudad ofrecerá 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, mientras que algunos comercios ofrecerán promociones junto a las entidades bancarias de hasta 25%. A esto se le suman rebajas de hasta 50% para compras online en cadenas como Kinderland y El Mundo del Juguete, mientras que los supermercados tendrán descuentos del 40%, en los casos de Coto y Jumbo y del 60% en la española Día.

De acuerdo a un informe elaborado por Focus Market para CAME, los juguetes representan un tercio de la demanda – 32,6% - en regalos para este día, seguido por la indumentaria con un 14% de participación y libros didácticos con un 11,6%.

Si bien el movimiento fuerte por el Día del Niño se desarrolla en los tres días previos, dos semanas antes ya comienza a sentirse la corriente. Sin embargo, este año no sucedió. “Las ventas están muertas, siempre arrancamos antes y esta vez no fue igual que otros años. Cuando hay PASO nos influye”, cuenta Macarena López, encargada de Administración de Santa Claus. Esta cadena cuenta con seis sucursales y no trabaja promociones bancarias por el costo que esta implica para el negocio.

Desde la implementación de las primarias, en 2011, la celebración del Día del Niño se pasó al tercer domingo de mes. “No es lo mismo llegar con el gasto al segundo domingo que al tercero”, señala Benítez. En tanto, Laura Weisvein, socia de la cadena Giró Didáctico y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes (AADEJA), confirmó que el sector pedirá cambiar la fecha al primer domingo de agosto para 2020.

A diferencia de 2018, la Cámara no realizará la Noche de las Jugueterías en la previa al Día del Niño sino que planea llevarla a cabo para fin de año. “No queremos saturar”, explican. El año pasado, las ventas en comercios pymes cayeron un 3,3% en volumen según un informe de CAME. Para esta edición, no se espera ganarle al 2018 sino igualar los números. “Si tenemos un 5% u 8% de caída, no será tan negativo”, resume Benítez.