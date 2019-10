Después de lavanderías, la app Jeff abre su primera peluquería y prevé sumar 'fitness' 

A un año de comenzar a operar en la Argentina con sus franquicias de lavanderías Mr Jeff, la empresa acaba de abrir su primera peluquería en Buenos Aires, bajo el nombre Beauty Jeff, y prevé lanzar en el corto plazo Fit Jeff, donde concentrará la oferta de clases grupales de yoga, pilates y entrenamiento funcional a través de un pago mensual de los usuarios, que les permite acceder a un número de clases ilimitadas.

"Ya tenemos más de 100 franquicias de lavanderías vendidas en la Argentina, de las cuales 42 ya están funcionando y otras próximas a hacerlo; la mayoría, 34, funcionan en Buenos Aires, pero también estamos en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Rosario", comentó a El Cronista Eloi Gómez, CEO y co-fundador de Jeff, en su visita al país para la apertura de la primera peluquería. "Están funcionando muy bien, por eso ahora lanzamos Beauty Jeff. Y estamos preparando también el lanzamiento de Fit Jeff, que hace una semana abrimos en Chile", agregó el joven empresario, de 27 años, quien creó Jeff en 2015 junto a sus amigos Adrián Lorenzo y Rubén Muñoz, tras vender dos empresas que habían creado juntos anteriormente.

"El precio que ofrecen las lavanderías y peluquerías son competitivos y son servicios que suelen utilizarse habitualmente, por eso funcionan bien, pese al contexto", aclaró Gómez.

Por ahora, Beauty Jeff cuenta con un local en Beruti al 2600, en Barrio Norte, pero "hay varios interesados en adquirir la franquicia. Creemos que sucederá lo mismo que con las lavanderías; en un año llevamos más de 100 vendidas, ese es nuestro objetivo también con las peluquerías", comentó. A diferencia de las lavanderías, que funcionan con retiro y entrega de la ropa a domicilio desde la app, las peluquería solo atienden en el local, pero ofrecen reserva por la app y aviso en el momento sobre el inicio del turno, para que el cliente no deba esperar en el local.

La peluquería, que ofrece corte, color, lavado, peinado y manicuría, es la primer que abrió a nivel global, aunque acaba de cerrar una alianza en España con la cadena Oh My Cut (OMC) para expandirse rápidamente en su país de origen. La empresa, que cambió su nombre de Mr Jeff a Jeff, cuenta con 1780 lavanderías Mr Jeff en 32 mercados, que ofrecen pago por cada lavado o una suscripción mensual, que incluye una bolsa de lavado y cuatro planchados de prendas por semana, por $ 920 para el cliente en la Argentina.

Una franquicia de Mr Jeff cuesta u$s 40.000, con la obra en el local, el diseño, máquinas, soporte y app incluidos, además de un fee mensual fijo, con "un break even en 4 a 6 meses y un retorno de inversión previsto en 18 a 20 meses", promete Gómez. En el caso de las peluquerías Beauty Jeff, el costo es de u$s 38.000, con todo incluido, 4 a 5 meses para llegar al punto de equilibrio y 17 a 20 para alcanzar el retorno de la inversión.

"En las crisis hay que vivir igual; hay que lavar ropa, cortarse el pelo.. y nuestros precios son muy competitivos. No vemos peor a la Argentina que a otros países, si uno tiene en cuenta lo que sucede en Chile y Ecuador pero también en México y Brasil; todos los países tienen problemas, en España creció el desempleo, Reino Unido está por salir de la UE", comentó Gómez, al ser consultado sobre si era el mejor momento para lanzar un negocio.

"En la Argentina hay un gran espíritu emprendedor. La franquicia es una buena solución para quien quiera emprender y reducir riesgos. Es un mercado acostumbrado a pagar por estos servicios; y con la app pueden ahorrar tiempo con servicios de calidad", explicó.

Ahora, con el primer punto de Beauty Jeff abierto, prevén lanzar en las próximas semanas Fit Jeff. En España, acaban de comprar el market place Entrenarme, que incluye a 22.000 colaboradores que dictaban clases deportivas a grupos reducidos. Para abrir una franquicia de Fit Jeff se requieren u$s 41.000 y los usuarios pueden acceder, por u$s 27 mensuales, a todas las actividades que deseen ofrecidas en la app. En este caso, prevén que se logra el punto de equilibrio en 5 meses y el recupero de inversión, en 21 meses. "Tenemos otros servicios más en mente", adelantó Gómez.

La empresa nació en 2015, con 50.000 euros de la mano de los tres amigos españoles, que se conocieron en la Universidad de León, en España. Primero, en 2012, a los 20 años, crearon una empresa de remeras universitarias, al ver que no había en su casa de estudios; ocho meses después vendieron esa empresa y crearon un market place de productos alimenticios, que facilitaba la exportación a productores a otros países. La vendieron dos años después.

La idea de Mr Jeff surgió cuando Gómez daba cursos para emprendedores en proyectos para la UE. "Me insumían mucho tiempo las capacitaciones, estaba siempre en camisa y usaba mucho el servicio de lavanderías. Así nació la idea de la aplicación", explicó. Hasta ahora, la empresa lleva captados u$s 15 millones en rondas de financiación para expandirse; la última, en enero pasado, por u$s 12 millones.