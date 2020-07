Después de cargar contra Galperin y Macri, Camioneros levantó el bloqueo a MercadoLibre

Después del bloqueo de Camioneros a cinco centros de distribución de MercadoLibre , el Ministerio de Trabajo convocó al gremio y a la empresa a una audiencia, prevista para hoy, a las 10.30. La reunión, a la que no asistieron ejecutivos sino representantes legales de la compañía, se desarrolla en estos momentos.

El sindicato que conducen los Moyano reactivó ayer un viejo reclamo: la afiliación masiva de los 1300 empleados que el unicornio de comercio electrónico tiene en su centro de almacenamiento en el Mercado Central, encuadrados en la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina.

Un modus operandi al que, recordó alguien con memoria de elefante, Camioneros ya había recurrido años atrás, cuando exigió la afiliación masiva de los trabajadores de las empresas de fletes proveedoras del Correo Argentino.

La medida de ayer, que no permitió egreso ni ingreso de vehículos, afectó empresas que, si bien trabajan 100% para MercadoLibre, son tercerizadas. Paralizó la distribución total de los envíos de la compañía, que –por el auge del comercio electrónico- crecieron 220% en junio. En esos centros, calcula la empresa, había unos 200.000 paquetes en tránsito.

Camioneros empezó a levantar el bloqueo durante la noche. Antes, Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, había redoblado su apuesta. “No, hermano. Acá, estás en la Argentina. Vas a tener que cumplir con el convenio colectivo de Camioneros”, desafió, en declaraciones a Infocamioneros, house organ virtual del gremio.

“Esta es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri”, disparó, en una diatriba que, en general, hizo mira en la afinidad pública entre el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el anterior gobierno.

“Venimos denunciando a esta empresa desde la época del macrismo. Tuvieron muy buena relación con el macrismo. De hecho, le permitieron a esta empresa ser encuadrada en otra organización gremial. Es una empresa que ha ganado, gana y va a seguir ganando millones de dólares por su negocio. Pero a costa de los trabajadores”, bramó.

Recordó que el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a quien Moyano junior calificó como “personaje payasesco”, firmó el encuadramiento con Carga y Descarga.

“Esta empresa no va a hacer lo que quiera. Lo dice su nombre: MercadoLibre. Libre a subcontratar lo que se le antoje, de pagar lo que quiera, de encuadrar a sus trabajadores y de echar a quien quiera”, argumentó.

“Los trabajadores no son un número como cree Mercado Libre”, enfatizó.

Moyano aseguró que, durante el bloqueo –que no se hizo a MercadoLibre, sino a empresas a la que el unicornio contrata-, Camioneros constató que, “de las miles de camionetas” que entraban a esos centros de distribución (ubicados en Lanús, Parque Patricios, Sarandí, Valentín y Munro), “más del 80% no cumple con el convenio colectivo de trabajo”.

“Están en negro. Los anota como monotributistas para eludir impuestos. Hay trabajadores cobrando la mitad de lo que tienen que cobrar por tener otro encuadre legal”, aseguró.

“Lo que más nos llama la atención no es que MercadoLibre contrató a empresas como Ocasa”, dijo en relación al correo privado que pertenece a Héctor Colella, ex colaborador de Alfredo Yabrán. “Nos llama la atención que Ocasa subcontrató a fleteros que no cumplen con el convenio colectivo de trabajo”, agregó.

“Tienen que estar en el sindicato de camioneros. Son cerca de 600 trabajadores que cobran sueldos de $ 25.000 ó $ 30.000, cuando tienen que cobrar el doble”, puntualizó, en relación a esos fleteros subcontratados.

“Esta actividad desleal de MercadoLibre está destruyendo a las empresas de logística que están en Camioneros y que cumplen con todo. Por eso, las denunciamos”, añadió, y aclaró que no hubo diálogo con la empresa por la, dixit, “soberbia de no querer sentarse a negociar”.

“No nos vamos a sentar a dialogar con alguien que bloquea nuestra actividad”, había declarado el presidente de MercadoLibre Argentina, Juan Martín de la Serna, en una entrevista con este diario.