Despegar pone u$s 136 millones y se queda con la mexicana Best Day

La agencia de viajes Despegar anunció hoy la adquisición de la empresa mexicana Best Day en una operación por u$s 136 millones. El acuerdo cerrado incluye las operaciones de BDTG en todos los mercados donde está presente (México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, República Dominicana y Argentina) y constituye la mayor adquisición por ingresos de la industria de viajes de Latinoamérica, según informó la compañía.

Despegar es una empresa con sede en la Argentina, que opera en 20 países de la región y desde 2017 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Best Day Travel Group (BDTG), por su parte, es una empresa mexicana, fundada en Cancún en 1984, que en 2019 registró ingresos estimados por u$s 140 millones y EBITDA por u$s 8 millones. Best Day tiene 2800 empleados y Despegar más de 3500.

“Se prevee que el resultado de la incorporación le permita a Despegar incrementar un 25% sus ingresos y reafirmar su indiscutible liderazgo en la región”, dijeron desde la agencia de viajes.

“Al aumentar la oferta de Hoteles y Actividades en México, los clientes de Despegar tendrán acceso al contenido de viaje más amplio de la región”, señala el comunicado.

La estrategia de crecimiento de Despegar a través de este tipo de acciones está orientada a “completar, robustecer y eficientizar su oferta y calidad de productos y servicios con el objetivo de llegar al viajero con la mejor opción posible para su viaje”, dijo la firma al anunciar la operación.

La operación realizada por Despegar tiene como contexto un mercado regional que avanza hacia la concentración. En el último año, la gigante brasileña CVC compró parte de Bibam (Avantrip y Biblos), tercer jugador local, y de la mayorista Ola. Y en agosto adquirió Almundo, segunda del mercado. En abril, la propia Despegar había firmado una alianza con Falabella Financiero, de Falabella, con un acuerdo comercial por 10 años en la Argentina, Chile, Colombia y Perú, que incluye el traspaso del 100% de las operaciones de Viajes Falabella a Despegar, por u$s 27 millones.

En octubre, Despegar despidió a 120 empleados en América del Sur, de los cuales 80 se desempeñaban en sus oficinas de la Argentina. La empresa informó que se trató de una "reestructuración" relacionada "al contexto global de la industria" y a la necesidad de contar con "una estructura más ágil".