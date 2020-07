Se cierra un juicio contra Loma Negra en Nueva York

La Justicia de Nueva York dejó firme un fallo de primera instancia que favorecía Loma Negra en una acción de clase presentada en su contra por la supuesta omisión de información en el momento en que la compañía realizó su IPO en Wall Street. Según indicó la cementera en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los actores "desistieron voluntariamente del recurso de apelación".

"En virtud de ello, la sentencia favorable para la compañía y el resto de los demandados ha quedado firme y el juicio ha terminado", agregó Loma Negra en el comunicado.

La compañía informó, además, que se encuentra pendiente de resolución el pedido de desestimación contra otra demanda similar presentada en la Corte Estatal de Nueva York.

La causa que quedó con sentencia se había iniciado en julio 2018. Los demandantes aseguraban que Loma Negra no había informado debidamente sobre la desaceleración del crecimiento de la economía Argentina, el ajuste fiscal y el impacto que tendría en el negocio.

La demanda decía, además, que la cementera no había que la economía argentina ingresaría en un "proceso de ralentización" y que los "proyectos de infraestructura serían los primeros en ser recortados".

En ese sentido, el planteo judicial indicaba que la firma tenía el deber de garantizar que la información de la declaración de regristro "revelara tendencias e incertidumbres materiales que ellos sabían, o deberían haber esperado razonablemente".

La compañía había salido a Bolsa en Nueva York el 3 de noviembre del año anterior y sus acciones tuvieron un gran impulso inicial. Es que meses antes, por el impulso de la obra pública, se había registrado el récord histórico de despachos de cemento en la Argentina.

Sin embargo, la IPO se hizo antes del recorte de proyecciones de crecimiento que hizo el mercado para la Argentina a partir de la primera crisis cambiaria del gobierno de Mauricio Macri, en abril de 2018.

En el lanzamiento, Loma Negra recaudó casi u$s 954 millones, con una cotización inicial de u$s 21,65 por ADS y de u$s 3,8 por cada una de los 30 millones de acciones nuevas emitidas en ByMA.

Pero luego del impulso inicial, y a raíz de las turbulencias económicas en la argentina, las acciones de la cementera comenzaron a caer. En un año, los papeles ya habían perdido el 50% de su valor.