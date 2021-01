Descuentos de hasta 60% y 18 cuotas sin interés para apuntalar las ventas de Reyes

Tras un 2020 signado por la caída del consumo y una temporada navideña a la baja, los comerciantes buscan aprovechar la última chance que ofrece el Día de Reyes para apuntalar las ventas y deshacerse de mercadería stockeada.

Con ofertas que alcanzan el 60% de descuento y financiación con cuotas en los tradicionales productos elegidos en esta festividad, las marcas apuntan a captar el interés de los consumidores que todavía no eligieron sus regalos y confían que lograrán un repunte con las compras de último momento.

Las jugueterías negociaron descuentos del 30% con tarjetas bancarias y ofren los programas Ahora 12 y 18, especialmente en los productos más demandados durante la cuarentena: juguetes lúdicos, juegos de ingenio y artículos de robótica y ciencia. Emmanuel Poletto, titular de la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ), afirma que entre los más comprados se encuentran también los productos de verano y aire libre. Añade que se consiguen opciones accesibles desde $ 250 y asegura que este año los precios aumentaron un 40%.

De acuerdo a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en tiendas de ropa y calzado, los descuentos alcanzan el 50%, con la posibilidad de pagar con Ahora 12 y 18 en productos nacionales. En casas de deportes, las ofertas trepan al 35%, con seis cuotas sin interés.

El comercio electrónico, que año tras año se consolida como una opción más de compra y compite con los negocios físicos, elaboró una propuesta para esta fecha también. Dafiti tiene descuentos de hasta un 60%, con promociones en marcas para todas las edades. Resalta el 35% off en GAP Kids, trajes de baño, sandalias, ojotas y accesorios de verano. También hay zapatillas desde $ 965 y la colección Disney y Marvel con hasta 30% de descuento. Además, se ofrecen rebajas en Cheeky, Carter's y Wanama.

La plataforma de venta online de moda brinda tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y seis cuotas para compras mayores a $ 7000 en productos seleccionados, con envíos gratis en gastos superiores a $ 4299.

MercadoLibre tiene descuentos que llegan casi al 30%. Las notebook se venden con un 27% off, los celulares con un 10% de rebaja, las piletas estructurales con un 22% de descuento y se encuentran monopatines hasta un 10% más económicos.

Los retailers y los supermercados se sumaron con descuentos en productos seleccionados. Garbarino tiene ofertas de hasta el 30% y 18 cuotas sin interés en una amplia variedad de artículos, que incluye juguetes, celulares, informática, equipos de audio, consolas PS4 y dispositivos de movilidad personal, como bicicletas y monopatines. "Todos fueron muy demandados en estas Fiestas", dicen desde la cadena.

El e-commerce gana lugar como opción de compra

"Nuestro especial de Reyes contempla hasta 40% off y 18 cuotas sin interés, así como también envío gratis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en categorías como juguetes, videojuegos, camping y aire libre, jardín, deportes y fitness, y salud y bienestar, entre otras", señalan desde Frávega.

Hasta el 6 de enero, en Walmart y Changomas, se llevará a cabo la "Semana de ofertas" con un 25% de descuento en juguetes seleccionados en compra virtual; tres cuotas sin interés en libros, celulares y juegos de Play Station; y 12 cuotas sin interés en tablets y camas elásticas. Por ejemplo, se encuentra un Set Pony de 14 piezas de unicornios con accesorios a $ 2999, un camión de construcción Detoys a $ 2199, un auto radio control de Spiderman a $ 3199 y un autito Minion Dave a $ 3590.

Según un estudio de Focus Market, los 10 regalos más elegidos hasta el momento son, de menor a mayor por nivel de precios: baldes y piezas para jugar en la arena (desde $ 269), masas y gomas elásticas para moldear ($ 399), juegos de mesa ($ 450), bebotes ($ 500), juegos de 125 piezas para armar ($ 1425), piletas inflables ($ 1500), monopatines ($ 1700), muñecos articulados ($ 3000), “Poppy Trolls” de peluche ($ 3800) y “Cry babies, Muñeca, Casa con Luz, Sonido y Burbujas" ($ 7500 para arriba).

9 de cada 10 esperan una menor demanda que en igual fecha de 2020

En cuanto a rubros, un 43% de quienes piensan hacer regalos se inclinan por juguetes, un 20% por indumentaria y un 8% por libros didácticos. El resto se reparte entre productos deportivos, calzado, perfumería infantil, golosinas, artículos de computación, smartphones, videojuegos, consolas y rodados.

Aunque el 91% de los hogares argentinos mantiene la tradición de preparar agua y alimento para la venida de los Reyes, las expectativas de ventas de cara a la festividad no son promisorias. Nueve de cada 10 comerciantes esperan una menor demanda que en igual fecha de 2020, según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba).

Asimismo, el informe elaborado por Focus Market destaca que la proyección de las ventas en este comienzo de 2021 está marcado por una caída previa de las ventas minoristas en Navidad, en el orden del 10% interanual.

Según el estudio, el 86% de las familias encuestadas prevé gastar hasta $ 3000 en obsequios para esta fecha, de las cuales el 10,5% dispondrá de un presupuesto de hasta $ 500, el 31% hasta $ 1000, el 45% hasta $ 3000 y el 12,4% más de $ 10.000, por lo que el tícket promedio ronda en $ 1250. La estimación de la CAIJ arroja un gasto promedio de $ 900.

Un 43% de quienes piensan hacer regalos se inclinan por juguetes

"Esta festividad llega en un contexto de alta composición de deuda, pérdida de poder adquisitivo del salario y caída de ingresos, en el marco de una paulatina recuperación de la actividad económica. Las ventas serán austeras debido a los gastos ya acarreados en Navidad y Fin de año, más un comienzo de 2021 complejo", sostiene el director de la consultora, Damián Di Pace.

La pandemia trae un cambio de elección en cuanto a la preferencia del lugar de compra. De acuerdo al informe, los centros comerciales a cielo abierto en calles y avenidas acapararán el 56% de las transacciones en esta fecha, con preponderancia por tratarse de espacios al aire libre más seguros ante el coronavirus, seguido por tiendas de e-commerce, con 14% de participación, los shoppings (12%), outlets (8%), supermercados (7,5%) y showrooms (2,5%).