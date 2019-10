Del Parque Shopping todavía no encontró comprador y será vallado a fin de mes

El futuro de Del Parque Shopping es incierto. Si bien el grupo inversor dueño tiene la intención de desprenderse del complejo, el último interesado que tenían se alejó luego de la devaluación post PASO. Algunos locales continuaron operando dentro del centro comercial, pero su cierre definitivo se dará a fines de este mes, cuando se procederá a su vallado. Fuentes cercanas a las negociaciones creen que, por la situación económica argentina, su venta recién podría reactivarse durante el primer trimestre de 2020.

En marzo de este año, el Consejo Directivo decidió que el shopping dejaría de operar el 30 de junio siguiente. El aumento de los costos sumado a una caída en las ventas en el orden del 15% y una superficie ociosa superior al 20% llevaron a que los números del complejo pasaran a terapia intensiva. Esto también se agravó por la pérdida de atractivo debido a la falta de un patio de comidas, proyectos de ampliación frustrados y la competencia directa de los últimos años con el Devoto Shopping.

De los 41 locales ocupados, de 54 disponibles, en junio pasó a tener abiertos solo cinco espacios. “Se mantuvieron algunos locales que requerían un menor gasto operativo que el resto del shopping. Esos negocios, por ejemplo, tienen aire acondicionado propio, a diferencia del resto que eran alimentados por el aire acondicionado central”, señala una fuente cercana a la compañía.

A algunos, incluso se les prorrogó el contrato hasta fin de año, sin embargo, en septiembre decidieron adelantar el cierre definitivo del lugar. “El consumo se cayó a pedazos y el cierre del resto había afectado bastante a los que quedaron abiertos, algunos estaban operando a pérdida”, explican.

Del Parque Shopping nació en 1992 bajo la razón social La Feria SA cuyos socios eran David Mesri; Carlos Pacanowski y Rafael Arougetti, hoy socios de la constructora Arupac, encargada de la Torre Bellini de WeWork; y la familia Cohen Sabban. El proyecto creció de una galería a un centro comercial y fue rebautizado con su actual denominación.

Actualmente, el grupo inversor dueño tiene como prioridad la venta del predio de 8000 metros cuadrados, aunque no descartan establecer una sociedad con otra compañía que les permita obtener un porcentaje de los ingresos. “La situación económica complica la venta, supongo que nadie va a evaluar seriamente esto hasta después de las elecciones”, manifiesta una fuente que conoce los detalles del caso. Y agrega: “Había un interesado dando vuelta pero después de las PASO se bajó y creo que hasta que no pase el temporal no va a haber más. Esto está parado hasta febrero o marzo de 2020”.

“Están más con la idea de escuchar que de ponerle un precio. No le pusieron un valor porque no sabes que destino va a tener, si es que va a ser comercial o con una visión más inmobiliaria, ahí ya es otro precio”, expresan desde la firma. Según un conocedor del mercado del real estate, el metro cuadrado comercial en ese barrio tiene un valor aproximado de u$s 2500, por lo que el complejo podría tener un precio de alrededor de u$s 20 millones. “Esto es una aproximación, después tenes que sumarle los costos de modernizarlo y renovarlo”, aclaran.

Por el momento, los vecinos todavía pueden ingresar al shopping e incluso subir las escaleras mecánicas, ya que hay un local abierto en el primer piso. No obstante, una parte de los niveles superiores fue bloqueada para impedir el paso. Después del 31 de octubre quedará vallado y a la espera de nuevo dueño.