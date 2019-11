De liderar supermercados en la Argentina a dirigir Cencosud en Chile: el ascenso vertiginoso de Matías Videla

Hace un año y tras haber conducido los destinos locales de Cencosud durante nueve, Matías Videla dejaba el país y se mudaba a Chile para hacerse cargo de la división Shopping Centers de la compañía fundada por Horst Paulmann. Tan solo dos después de haberse instalado en Santiago, ya había sido nombrado gerente corporativo de Administración Finanzas y a partir del próximo domingo ocupará el sillón del gerente general de la compañía.

Lo que puede ser leído como una decisión sorpresiva y una carrera meteórica era, en realidad, un secreto a voces dentro de las paredes de Cencosud. Videla, con 22 años de compañía, ya había sido emporderado por Paulmann con el objetivo de llevarlo a ocupar la máxima responsabilidad dentro del grupo.

Ahora, el argentino deberá concentrarse sus esfuerzos reenfocar la estrategia de la compañía.

“Tengo una capacidad de resistencia a situaciones difíciles importantes que es lo que me hace distinto. Soy extremadamente responsable, casi obsesivo, y me gusta mucho lo que hago. Me desconecto sábado en la tarde y domingo; y en la semana pienso todo el tiempo en el negocio, por lo menos hasta las 22, seguro”, contaba de sí mismo Videla en un evento de management en 2015.

Hace cerca de seis meses que Videla se había convertido en una pieza clave y en un consejero privilegiado para Paulmann, según destaca el sitio especializado América Retail. La relación había llegado a un punto en el que ambos almorzaban juntos de manera regular. Según el portal, el fundador le consultaba al ejecutivo argentino, que estuvo nueve años al frente del área de Supermercados en la Argentina, prácticamente todo.

Y en su misión de impulsar la IPO del negocio de centros comerciales, persiguió Paulmann hasta en fines de semana para que firmara la venia que permitiera comenzar el proceso. El CEO saliente, Andreas Gebhardt, ya prácticamente no figuraba.

“El 18 de octubre vino la estocada final”, aseguraron conocedores de la situación.