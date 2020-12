Daniel Herrero, de Toyota, fue elegido el CEO del Año 2020

En un evento organizado en La Rural, Herrero recibió la distinción de manos de Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Argentina, y Hernán de Goñi, director Periodístico de El Cronista. En la 8° edición del "Premio al CEO" también fueron distinguidos Marcos Galperin, fundador de MercadoLibre, como CEO a la trayectoria, y Martín Migoya, cofundador de Globant, como CEO Innovador.

Los premiados surgen de la encuesta exclusiva que la consultora CIO realiza todos los años para PwC, El Cronista y Apertura. El relevamiento recogió la opinión de 150 CEOs, consultores, académicos y periodistas especializados.

Por la pandemia, la entrega de los premios debió hacerse en un salón sin invitados especiales y fue transmitida por streaming a través de cronista.com.

"En este año tan especial y difícil, tuvimos que tomar decisiones que implicaban la salud de los colaboradores y las de sus familias. El secreto para volver a poner en marcha la producción fue el diálogo con el gobierno, el sindicato, los municipios y toda la cadena de valor", destacó Herrero al agradecer el premio. "Dialogando se puede salir adelante. Es lo que tenemos que aprender en la Argentina", subrayó.

Por su parte, Juan Martin de la Serna, presidente de MercadoLibre Argentina, recibió el premio a la trayectoria en nombre de Galperin, quien se encuentra en el exterior. "Marcos siempre apostó al largo plazo. No solo por lo que hizo sino por la forma de liderar la empresa durante 21 años. Sigue metido en el día a día y pensando en los próximos 20 años de MercadoLibre". El ejecutivo compartió el reconocimiento con "los más de 15.000 colaboradores que tenemos en toda la región y los 7000 que trabajan en la Argentina".

El premio de Migoya fue recibido en su nombre por su socio y también fundador de Globant, Néstor Nocetti. En videoconferencia (ya que estaba de viaje en el exterior), Migoya agradeció el reconocimiento como CEO Innovador. "Innovar es una actitud para Globant. Si no innovamos no existimos. Me llena de orgullo este premio, esperemos poder representar esos valores", afirmó.

"Fue un año muy especial para estar cerca de los clientes y de los 'globers' (los empleados de la compañía). Tuvimos muchos clientes con contratiempos y pérdidas de revenue y hemos inventado formas creativas de estar cerca. Esas ideas fueron exitosas".