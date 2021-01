¿Dale gas?

El 15 de diciembre, la Secretaría de Energía adjudicó 67 millones de metros cúbicos (m3) diarios de gas. Fue el resultado de la primera licitación de su anunciado, y esperado, Plan Gas, la iniciativa con la que el Gobierno apuntó a descongelar la producción de ese fluido vital, paralizada desde la segunda mitad de 2019. En este puntapié del programa, validó precios de u$s 2,40 a u$s 3,66 por millón de BTU, en función de las 20 ofertas que recibió.

El Gobierno busca elevar la producción, generar un ahorro fiscal de u$s 2500 millones y evitar la salida de divisas por u$s 9200 millones, según datos oficiales. El plan fue recibido con aplausos por las empresas productoras, que ponderaron sus bondades conceptuales y técnicas, a la vez que corrían aceleradamente para reanimar sus proyectos. Elogian, sobre todo, la ruptura con la lógica del mercado spot implementado durante la Administración de Mauricio Macri si bien había bajado los precios, en un país como la Argentina, de escasas -o nulas- señales de mediano y largo plazo, ese mecanismo terminó siendo un desincentivo a la inversión en producción nueva.

"Hasta ahora, había un incentivo a la oferta, que no se balanceaba con la demanda existente y eso provocó un mercado sobre-ofertado, cuyos valores, hoy, no estimulaban la producción, por la falta de condiciones de mediano y largo plazo", explica uno de los principales operadores de la industria. "Estábamos con una declinación del 12% en los últimos 12 meses. De seguir así, íbamos a una situación muy complicada. Era necesario hacer algo porque se pasaría muy rápido de un mercado sobre-ofertado a uno desabastecido", agrega.

"Este plan era necesario", afirma Javier Cao, responsable de Inteligencia Comercial de la consultora Abeceb. El Gobierno, explica, necesitaba estimular la producción y recuperar el precio promedio pagado a los productores. "El primer efecto de eso es que alguien tendrá que pagarlo. El último precio pagado este año fue de u$s 2,40 por millón de BTU. Esta licitación convalidó precios de hasta u$s 3,66. Alguien tendrá que cubrir esa diferencia", apunta. Según Abeceb, con un aumento de tarifas que no llegue a cubrir ese spread, el Plan Gas tendrá un costo fiscal anual de u$s 1200 millones. "No será gratis", dice Cao.

Otra crítica, observa, es que las empresas sólo están obligadas a sostener la producción en las cuencas a las que ingresaron. "No están obligadas a un desarrollo a gran escala. Tampoco tienen incentivo para hacerlo. Como lo comprometido es un número fijo, cada vez que pasan ese valor, vuelven a cobrar el precio que pagaba la demanda, muy por debajo de esos u$s 3,66", se explaya.

"A las empresas, les convenía entrar. Se comprometieron a sostener la producción y no hay mucho incentivo para crecer más que eso. El Plan Gas estabilizará la producción. Levantará inversiones. Pero no con el impulso que tuvo, por ejemplo, cuando se impulsó Fortín de Piedra", contrasta.

Para el abogado Pablo Rueda, socio de Martínez de Hoz & Rueda, un aspecto negativo es que, frente una devaluación, el Estado asumirá la diferencia entre tarifas residenciales (en pesos) y el precio que las distribuidoras le pagarán a los productores (en dólares). Recuerda que, en iniciativas anteriores -Plan Gas 1, Resolución 46-, hubo incumplimientos, sin distinción de gobiernos. En sentido opuesto, pondera la segmentación de precios definida en función de cada zona.

No obstante, considera: "El mayor potencial del Plan Gas 4 es que, a diferencia de sus antecesores, tiene elementos que estimulan la contractualización a mediano plazo entre la demanda residencial y los productores domésticos. Y, más importante aún, la contractualización de la producción local con la demanda interna industrial y la exportación".

Diego Calvetti, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG, también considera a la fijación de un sendero de precios la principal virtud del plan. "Por medio de la licitación de ofertas, de alguna manera, fue fijado por los propios productores. Es decir, responde a la expectativa de la oferta", apunta.

La Argentina, precisa, produce anualmente 144 millones de m3 diarios de gas. De ese total, 50 millones lo aportan los no convencionales. El Plan Gas, sigue, implica 70 millones, más el gas adicional de invierno. "Es decir, también tiene en consideración una expectativa de crecimiento en cuanto al desarrollo de los no convencionales", señala.

El 67% del programa se asignó a la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta); el 28%, a la Austral; y el resto, a la Noreste. "Los incentivos están enfocados en el desarrollo de la Cuenca Marina Austral y Vaca Muerta. En esta focalización, también contribuye el hecho de que los objetivos de cumplimiento y los volúmenes se fijen por cuenca, sin posibilidad de que una empresa compense entre la producción de una u otra para alcanzar la inyección comprometida", analiza.

Otro beneficio, dice, es que la base considerada para evaluar el cumplimiento de la curva de producción comprometida por los productores es el promedio mayo-junio-julio de 2020. "Por las particularidades de ese año, no es un piso altamente desafiante", considera.

"Otro aspecto positivo es el horizonte temporal, inicialmente, de tres años, renovables en forma anual para los proyectos on-shore, ampliable por cinco años para los off-shore. Despeja dudas en términos financieros y establece mecanismos acelerados para cobrar anticipadamente una porción del volumen inyectado, que era una cuestión que había surgido en anteriores planes de incentivo a la inyección de gas, donde los plazos entre inyección y efectivo cobro podían demorar un tiempo demasiado prolongado", agrega Calvetti.

"En términos legales, establece un mecanismo para evitar que pueda suceder el 'limbo de la 1053', estableciendo que el Estado Nacional se compromete a crear un sistema de garantía para respaldar el pago del diferencial entre el precio ofertado y del cuadro tarifario (algo todavía pendiente de reglamentar) y, también, reduce una potencial litigiosidad en regalías provinciales, al establecer cómo distribuir el subsidio entre las provincias y los productores", continúa. "En los planes anteriores, eso generó conflictos entre las partes", subraya.

"¿Por qué el Plan Gas sería un mal programa para el desarrollo de Vaca Muerta?", se le preguntó. "No percibo aspectos negativos o que, claramente, puedan percibirse como que sea un mal programa. Sí hay una clara expectativa para ver el funcionamiento del plan, y eso se percibió, también, en el bajo volumen ofertado para la inyección adicional de invierno", responde.

"Además, hay ciertas cuestiones de las que aún no hay certezas o que han quedado libradas a la 'regulación de la autoridad de aplicación'", señala. Ejemplifica con el precio de traslado a la demanda, del que, eventualmente, podría hacerse cargo el Estado Nacional. "También, es llamativo que, si el productor cumple con su compromiso de inyección, vea limitada su capacidad de exportación (11 millones de m3, en firme). Esto, en el mediano plazo, puede generar una limitante para el desarrollo, ya que Vaca Muerta, para asegurar su futuro, necesita orientarse al mercado exportador", observa.

"En el corto plazo, este plan acciona las palancas adecuadas para movilizar la inversión. Pero, en el mediano o largo, se necesitará una mayor orientación exportadora, que garantice un flujo de inversiones que maximice el potencial, tanto de Vaca Muerta como de Cuenta Marina Austral", concluye.