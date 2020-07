Daimler ajusta: el fabricante de Mercedes-Benz planea recortar 20.000 empleos

El grupo automovilístico alemán Daimler, que registró en el segundo trimestre una pérdida operativa de u$s 1922 millones, quiere recortar 20.000 empleos los próximos años. La reducción de costes de personal será de u$s 2286 millones, frente a los 1600 millones de dólares que había anunciado anteriormente, precisó el diario alemán Handelsblatt.

Tras presentar cifras preliminares de los resultados del segundo trimestre, que fueron mejores de lo esperado, pese a las pérdidas, las acciones de Daimler avanzaron más de un 4% en Bolsa germana y rozan los 40 euros en Frankfurt.

En números, la firma alemana con sede en Stuttgart obtuvo en el segundo trimestre una pérdida operativa de u$s 1922 millones, menor de lo que se preveía (7,8% más elevada que un año antes). Hace un año, Daimler había registrado una pérdida de 1783 millones de dólares por las provisiones para pagos relacionados con la manipulación de los motores diésel y por los problemas con los airbag de Takata.

Las pérdidas del segundo trimestre incluyen además este año un gasto extraordinario de u$s 785 millones en Mercedes-Benz Cars & Vans, por el cierre temporal de la red de producción global y de las fábricas de Hambach (Francia), Tuscaloosa (EE.UU.) y Aguascalientes (México), y de 60 millones de dólares para procesos legales.

Por otro lado, la sociedad de riesgo compartido con BMW YOUR NOW para vehículos compartidos generó unos costes de u$s 120 millones y las medidas de ahorro en Mercedes -Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses y los servicios de movilidad Daimler Mobility, de 129 millones de euros.

Daimler, que presentará el balance semestral el 23 de julio, anotó en el segundo trimestre un flujo de caja libre en el negocio industrial de 685 millones de euros y liquidez neta por valor de u$s 10.860 millones. Ola Källenius, presidente de Daimler y de Mercedes-Benz, consideró que el segundo trimestre fue "complejo" y que redujeron costes y gastos, mientras que hizo hincapié en que deben mantener sus esfuerzos para reducir más los costes y ajustar las capacidades.

Ola Källenius, presidente de Daimler y de Mercedes-Benz

"Este fue un trimestre complejo. Tomamos decisiones proactivas sobre costes y gastos y nos enfocamos intensamente en la administración del capital de trabajo", confió el ejecutivo a la DPA. "Queda mucho que hacer. Nuestros esfuerzos para conseguir el equilibrio de la empresa mediante la reducción de costes y el ajuste de la capacidad deberán continuar", sumó Källenius.