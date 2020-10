D'Onofrio, economista y

El presidente del River Plate, Rodolfo D'onofrio, habló este jueves sobre educación, meritocracia, la suerte y los equipos. Y, en el marco del evento CEO Profile, organizado por El Cronista y la revista Apertura, dejó conocer un poco más en profundidad quién es él como persona, más allá de su rol público y su faceta como empresario.

El economista y "millonario" comentó que su paso por el Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) lo marcó de forma considerable. Y afirmó tener la suerte "de pertenecer a una generación donde la enseñanza pública era muy buena". "No éramos chicos que viniéramos de un mismo barrio o lugar sino que veníamos de distintos lugares y con distintas formaciones", mencionó, al tiempo que agregó que si bien todos tenían un nivel determinado por haber pasado el ingreso, la situación económica era muy diversa.

"Lo primero que puedo decir que me dejó el colegio es el entender y comprender a toda la comunidad a la cual me estaba acercando", contó. Y en segundo lugar, destacó que gracias a ese colegio, empezó a recurrir a la biblioteca para informarse sobre tópicos de los que no conocía.

"Cuando vos tenés una educación donde todos partimos del mismo nivel, después es clave la meritocracia. Eso (también) me enseñó mi colegio", aseveró. Para continuar en el CNBA, según expresó D'onofrio, había que hacer un "esfuerzo muy grande. Había que poner todo para poder llegar a los objetivos".

Consultado sobre cómo hace para que convivan la pasión y el trabajo a la vez, sostuvo: "Yo soy economista. Nunca dejé mi profesión y de trabajar en el tema, y también como empresario. Por suerte me fue bien, con los problemas que tiene cualquier empresario, profesional o cualquier comerciante", aclaró.

En "River tenés que administrar, gestionar, ser eficiente. Tenés que lograr que tenga superávit el club, con todas las actividades que tiene (...). Todo eso es complejo", reconoció. "Administrar (una) pasión nunca me había ocurrido", y para hacerlo de forma exitosa él consideró que "hay que ser mesurado, tener una idea de que cuando vas a un club de estos, no tenés que equivocarte. Porque un día no te conoce nadie y cuando sos el Presidente de River te conoce todo el mundo. Tenés que tener el cuidado, como para que te salga natural y no marearte y no creerte lo que no sos", advirtió.

En cuanto a lo pasional, "que es que te gusta que gane tu equipo y demás", D'onofrio remarcó la importancia de siempre respetar al otro. "Tiene que haber valores, grandeza de espíritu, de actitud" para poder marcar un camino dentro la sociedad, añadió.

En relación con su tarea multitasking y cómo hace para que su perfil de empresario y dirigente -entre otros- quepan en un sola jornada, el Presidente de River aseguró: "La pandemia trajo esto del Zoom, de lo digital. Creo que llegó para instalarse. Por un lado me parece un elemento muy bueno, y por el otro lado no".

"Lo bueno es que me permite estar en muchos lugares sin movilizarme tanto y entonces ganar mucho más tiempo. Pero me encantaría hoy, por ejemplo, estar ahí con ustedes", confesó.

Para poder realizar muchas actividades en un día, enfatizó que también es fundamental "saber repartir el tiempo, poner prioridades y tener fundamentalmente equipos. Un presidente no soluciona nada. Hay que tener un proyecto, un equipo y después un presidente".

En última instancia, interrogado sobre cuánto de suerte hay detrás del éxito y cuánto de esfuerzo, D'onofrio aseveró: "Sin esfuerzo no se llega a ningún lado. Las cosas no ocurren por casualidad, ocurren por causalidad. Y después obviamente siempre hay un poco de suerte. Pero la suerte sola no llega", finalizó.