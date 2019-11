CyberMonday: cómo será la logística de un evento que se espera sea récord

A las 00h de hoy comenzó una nueva edición de CyberMonday, el evento de compras online que este año se extenderá hasta el miércoles 6 de noviembre. En la primera hora el pico fue de más de 50.000 navegantes simultáneos. Las visitas fueron principalmente desde Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El evento ofrecerá descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de abonar con planes de financiación, hasta en 12 y 18 cuotas sin interés en algunos casos cuenta. Con la participación de más de 550 empresas (113 pertenecientes al interior del país) se espera que esta acción genere volúmenes de venta recórd. Tras el refuerzo al cepo cambiario que el Banco Central estableció luego de las elecciones presidenciales del domingo, y que amplió a última hora del jueves, las expectativas son más altas aún, tanto que MercadoLibre adelantó que espera una facturación que alcance el triple dígito.

Ante el alto caudal de transacciones proyectado, las empresas de servicios logísticos se preparan para enviar rápidamente los productos y achicar los tiempos de entrega. Edición tras edición, los retailers y los marketplaces trabajan en estrecha colaboración con sus partners logísticos para brindarle una mejor experiencia al comprador online.

Las empresas planifican cómo será su operativa durante el festival de rebajas con meses de anticipación, ya que en estos días se produce el pico de distribución más alto. En el último Hot Sale, se vendió en 72 horas el equivalente a un mes. Esto obliga a las compañías a analizar su desempeño constantemente para optimizar aun más los procesos.

Desde Ocasa, el principal operador de MercadoLibre, proyectan que superarán otra vez el millón de paquetes. La empresa logística tiene todos los detalles listos para acompañar el mega evento: pondrá en marcha 42 sucursales en todo el territorio nacional y habilitará 1000 vehículos para cubrir estratégicamente más de 5000 puntos.

En tanto, desde Andreani, cuentan que, cuando terminó el Hot Sale, elaboraron informes para detectar oportunidades de mejora y trabajar en la proyección del CyberMonday. "Entre acción y acción, el volumen transportado se incrementa entre un 20% y un 30% y los camiones diarios se duplican durante estos días, en relación a una semana promedio", explican.

Qué tener en cuenta si realizas compras

Una vez elegido el producto que deseas comprar, debés elegir la opción que más te convenga para recibirlo: la entrega a domicilio, el retiro en un punto pick-up o la búsqueda por una sucursal del comercio donde se adquirió el artículo.

En algunos casos, el envío será gratuito para el comprador (correrá por cuenta de las empresas participantes del evento) y, en otros, deberá abonarse al margen de la compra. "Muchas firmas ofrecerán en esta ocasión envíos gratis para alentar la demanda y ahorrarle este gasto a los consumidores", explicaron desde la CACE.

Una vez que el vendedor despacha tu pedido con el operador logístico, los tiempos de entrega varían de acuerdo a la alternativa elegida. La entrega a domicilio se realizará durante el mismo día en que se efectuó la compra o dentro de las 48 horas siguientes.

Algunos vendedores ofrecerán la opción de coordinar una hora determinada y otros se limitarán a dar una franja horaria. En todos los casos, se detallará cuál será el plazo de entrega a la hora de abonar, para que el usuario esté al tanto de los tiempos.

Dependiendo la localidad de entrega, la recepción puede demorar hasta 120 horas hábiles, adelantaron desde la entidad organizadora. "Esto puede llegar a ocurirr en envíos al interior del país o con ciudades alejadas entre sí", destacaron.

En los casos en que OCA sea el distribudor, será indispensable registrar el código postal del domicilio de destino (si no lo recordás, podés utilizar un buscador de códigos postales que te ayudará a no equivocarte). En un envío con entrega a domicilio, OCA realiza dos visitas y de no poder realizar la entrega, el producto podrá ser retirado por la sucursal más cercana en un plazo de cinco días hábiles. Pasado ese período, será devuelto al vendedor. Por lo tanto, se recomienda realizar el seguimiento, para conocer en qué etapa del proceso se encuentra el paquete.

En el caso de puntos de retiro, los locales físicos de los retailers ofrecerán horarios extendidos durante la semana del evento y la siguiente para retirar las compras. Pasado el período que establezcan, los productos que no hayan sido retirados serán devueltos al vendedor.

En 2018, en la misma jornada de descuentos, se vendieron en total 3,4 millones de ítems, casi 800 por minuto. Las categorías más vendidas fueron alimentos, bebidas y calzado, mientras que los productos de mayor facturación fueron pasajes de avión y equipos de telefonía móvil.