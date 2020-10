Cuarentena aérea: confirman que vuelven los vuelos, quiénes podrán volar en octubre

El ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró que a partir del 12 o del 15 de octubre próximo se reanudarán los vuelos regulares de cabotaje e internacionales y volvió a insistir en que el Gobierno está "trabajando para resolver cuanto antes" la normalización de la actividad. La mayoría de las compañías aéreas que operan en el país aseguraron a este diario que comenzarán a volar ni bien el Gobierno lo permita, aunque algunas fuentes del sector advirtieron que los plazos son exiguos para comenzar a operar y aún restan conocer muchos detalles del reinicio.

Inicialmente, varias provincias no recibirían vuelos, en función de la decisión de los gobernadores, y sólo podrían subir al avión los pasajeros con autorización para circular por cuestiones médicas, familiares o por ser considerados "esenciales".

"Tenemos una fecha prevista para el regreso de los vuelos, nosotros estamos procurando resolverlo cuanto antes, pero no más allá del 12 de octubre, o a mediados de octubre como máximo, estaremos operando en larga distancia y en cabotaje", dijo Meoni, al ser consultado el jueves durante la inauguración de las obras de renovación de la estación de trenes de Don Torcuato, informó la agencia Télam.

Las declaraciones de Meoni van en línea con el Notam (Notice to Airman, aviso a los aviadores) de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) recibido por las compañías aéreas el 21 de septiembre pasado, como anticipó El Cronista, donde informaba que están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comerciales regulares, no regulares y de aviación general entre el 20 de septiembre y el próximo 12 de octubre a las 3 AM, a excepción de los vuelos sanitarios, humanitarios, de carga y otros especiales, que deberán ser autorizados por la autoridad en la materia, en coincidencia con la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que fue extendido hasta el 11.

Desde Transporte informaron a este diario que, de volver extenderse nuevamente el ASPO, buscan trabajar en una resolución que habilite los vuelos regulares de cabotaje e internacionales. En todo caso, podrían volar inicialmente sólo pasajeros autorizados con permiso de circulación, no turistas, explicaron. El Ministerio busca reanudar los vuelos lo antes posible, agregaron, pero hasta el momento no se logró la autorización de Salud y del presidente Alberto Fernández, en virtud del crecimiento de los contagios en varias provincias del país.

Los vuelos regulares domésticos e internacionales están suspendidos desde el decreto que fijó el ASPO, el 20 de marzo pasado, fecha a partir de la cual solamente se autorizaron vuelos especiales de repatriación, en una primera etapa, y luego viajes especiales sujetos a las condiciones dispuestas por los países de destino. A nivel nacional, sólo están habilitados servicios a muy pocas provincias. Desde Transporte destacaron que, en estos seis meses de ASPO, hubo más de 700 vuelos especiales de más de 60 empresas, con más de 100.000 pasajeros.

La mayoría de las compañías aéreas viene insistiendo en la urgencia de reanudar vuelos, tras seis meses y medio con los aviones en tierra; esperan la confirmación oficial de la nueva fecha; acceder a los nuevos protocolos aprobados por el Gobierno y, además, conocer qué provincias recibirán o no vuelos, de manera de poder confirmar su cronograma previsto. Todas lo harían con frecuencias reducidas, que irían en aumento con el transcurso de los días y en función de la demanda. Sin embargo, algunas fuentes del sector son menos optimistas: aseguran que, en 15 días, no están dadas las condiciones para poner los vuelos en marcha, aún restan definir varias cuestiones, sobre las que no hay certezas, y dudan de la demanda que tendrían con tan escaso tiempo. Volar con aviones vacíos no es una opción, advierten.

Entre las que están listas para despegar figura JetSmart, que aseguró que comenzará a volar ni bien el Gobierno lo permita y agregó que ya viene implementando en los vuelos especiales un protocolo sanitario, en función de las normas de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), aprobado por la ANAC. En caso de que el Gobierno y los gobernadores se lo permitan, su plan es volar desde Buenos Aires a Salta, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Bariloche cinco veces por semana; a Iguazú, cuatro, y a Tucumán, dos; luego retomaría otras rutas. El jueves, la aérea anunció que retomaría vuelos internacionales desde Chile e informó que operará la ruta Santiago - Buenos Aires ni bien las autoridades argentinas lo permitan, durante octubre.

Flybondi, en tanto, tenía ya previsto durante el reinicio de vuelos operar a un 25% de su capacidad previa a la pandemia, en función de la demanda.

Andes proyectaba comenzar con tres frecuencias semanales en las dos rutas redondas Buenos Aires-Salta-Jujuy y Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia, pero el plan está sujeto a las condiciones que definan el Gobierno, las provincias y la demanda en el reinicio.

Aerolíneas Argentinas, en tanto, prevé volar en forma regular cuando las autoridades lo permitan, pero aún no definió qué rutas operará.

Sobre las provincias, Meoni comentó que "es importante recuperar el cabotaje, pero será crucial la posición que tengan al respecto los gobernadores o las autoridades de las ciudades a las cuales llegan esos vuelos". Y agregó: "Eso va a condicionar el retorno de los vuelos a esos lugares". Aclaró que "naturalmente que seguirán las restricciones en función del nivel de contagio (de coronavirus)" y que "los gobernadores y cada una de las autoridades tendrán la potestad de poder limitar la cantidad de pasajeros".

Hace dos semanas, cuando aún se especulaba con el reinicio de los vuelos para el 1º de octubre, desde el Ministerio de Turismo habían informado que poco más de 10 gobernadores habían informado que no permitirían el arribo de vuelos durante este mes, en función del crecimiento de los contagios en sus provincias.

"En cuanto a las operaciones internacionales, en estos momentos están operando una buena cantidad de vuelos especiales a distintos destinos, pero seguramente a partir de esa fecha empezarán a funcionar de manera habitual", agregó Meoni. Y destacó que el Gobierno está "trabajando para empezar a aplicar en los próximos días el nuevo producto sanitizante, probado en los ferrocarriles con muy buen resultado, ya que perdura en el tiempo y mata el virus, con lo cual se elimina la posibilidad de contagio por tacto". Este producto se aplicaría también a los aviones y se sumará “a todos los protocolos ya elaborados para hacer de la operación aérea, algo seguro", agregó el ministro.