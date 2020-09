Cuarentena: Costa Cruceros cancela la temporada en Sudamérica

Por primera vez en nueve años, la compañía italiana Costa Cruceros anunció este lunes que cancelará todos los itinerarios previstos para este verano en Sudamérica, que tenía planificados para realizar entre noviembre de este año y abril de 2021, con sus barcos Costa Pacífica, Costa Fascinosa y Costa Luminosa, por la pandemia.

“Decidimos no operar en Sudamérica los itinerarios que unen a la Argentina, Brasil y Uruguay; al mismo tiempo, abrimos las ventas para la temporada 2021/22, para que nuestros clientes puedan planificar sus viajes con tiempo y, además, ayudar a las agencias de viajes a que puedan vender para el siguiente verano”, comentó Fernando Joselevich, Country Manager de Costa Cruceros para Argentina y Latinoamérica, a El Cronista.

Al ser consultado sobre las razones que llevaron a la empresa, Joselevich explicó: “Hay mucha incertidumbre en la región con respecto a la reapertura de las fronteras, que hoy están cerradas, y nuestros itinerarios son internacionales, recalan en puertos de Argentina, Uruguay y Brasil. Aún no hay una fecha cierta en las que reabrirán y Sudamérica está hoy muy castigada por los contagios de coronavirus. Así nuestra operación se torna inviable, porque necesitamos planificar los itinerarios con tiempo, los barcos tenían que venir de Europa en viajes transatlánticos y, por eso, consideramos que la mejor decisión era cancelar la temporada y abrir la venta para 2021/2022, para planificar los viajes con tiempo, cuando ya esté la vacuna y el viajero pueda disfrutar de toda la experiencia”.

En cambio, MSC Cruceros, la otra empresa que opera estos itinerarios en Sudamérica, tiene sus viajes ya confirmados desde diciembre próximo, que está vendiendo con descuentos de hasta el 40%. “Hoy estamos trabajando con las autoridades en los protocolos que se van a implementar”, explicaron desde MSC Cruceros, ante la consulta de este diario. Tiene previstos cuatro buques para la región, con 31 recaladas en el puerto porteño, un 37% menos a las planificadas inicialmente, antes de la aparición de la pandemia.

“Hay muchas consultas y algunas ventas; creemos que una vez que los protocolos se fijen y difundan, la gente verá que elegir un crucero para las vacaciones será lo más seguro y conveniente en este contexto, y van a concretarse más ventas”, explicaron. A diferencia de Costa, los buques de MSC habían quedado en Brasil cuando sobrevino la pandemia, con lo cual no deben hacer el trayecto transatlántico.

En la Argentina, estaban planificadas para la temporada, entre fines de octubre y principios de abril, 96 recaladas en el puerto porteño, según datos de esa terminal, a los que ahora se deberán descontar los arribos de Costa Cruceros cancelados y, quizás, algunos de otras empresas que podrían también suspenderse.

En el verano pasado, estaban planificadas 132 recaladas, pero finalmente se concretaron 118, ya que a partir del 18 de marzo fueron canceladas 14 llegadas previstas hasta abril por el covid-19. El número se alejará, así, aún más del récord registrado en 2012/2013, cuando arribaron 160 buques con 510.800 personas.

Reprogramación

Ante las cancelaciones, Costa Cruceros, que pertenece a Carnival Corporation & Plc y la temporada pasada concretó 13 salidas desde Buenos Aires, ofrecerá un crédito a los clientes por los viajes que estaban contratados para este verano, que podrán utilizar para la próxima, y además un bono extra para gastar a bordo, a modo de compensación.

El crédito por el dinero abonado podrá ser utilizado como pago (o parte de pago), para reservas efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2021, para cualquier programa de Costa con embarque hasta el 30 de junio de 2022. Pero, además, si reservan el nuevo crucero hasta el 31 de marzo de 2021, los huéspedes también recibirán un bono Costa en forma de crédito, para utilizarlo en su próximo viaje para el pago de sus gastos a bordo: de u$s 100 por cabina para cruceros cancelados de una a cinco noches; u$s 200 para quienes habían contratado viajes de seis a nueve noches y u$s 300 para los de más de diez noches.

“Es un incentivo extra para que disfruten del crédito a bordo en la próxima temporada. Además, estamos esperando ver cómo se reglamente la Ley de Emergencia de Turismo, que regirá en caso de que el viajero solicite el reintegro del viaje”, aclaró Joselevich.

Es la primera vez que Costa Cruceros, que desembarcó en la Argentina desde Génova en 1948, debe cancelar toda una temporada. Además, comenzó a ofrecer los itinerarios en Sudamérica desde la temporada 2012/2013, cuando inició con Buenos Aires a Uruguay.

El sábado pasado, Costa reinició sus operaciones en Europa, al comenzar el primer viaje sólo en puertos de Italia y para italianos, que luego irán ampliando más destinos y nacionalidades, según explicó Joselevich.

A nivel global, los cruceros transportaron 30 millones de pasajeros en 2019, frente a 28,5 millones de un año antes, y esperaban, para este año, llegar a 32 millones, previo a la pandemia, según datos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, en inglés). Hay más de 60 empresas con cerca de 350 buques en el mundo, que emplean a 1,17 millones de personas y generan unos u$s 150.000 millones anuales en la actividad económica mundial. Pero, desde marzo, sus arribos fueron cancelados en gran parte del planeta y ahora, de a poco, comienzan a volver a navegar.