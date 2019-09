Cuando el aporte se hace a través del arte y la cultura

"El arte desarrolla totalmente a la persona", asegura Germán Fernández, gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de Fundación OSDE, con más de 20 años de presencia. "Además de prevenir la enfermedad, la salud incluye estar bien en el medio social y no sentirse disconforme. Estos últimos dos conceptos son culturales, y ahí su vínculo con la Fundación". Es decir, el desarrollo del arte y de la cultura es parte del bienestar de una persona. Para contribuir en este aspecto la Fundación brinda talleres, charlas y conferencias de estilo cultural sobre diversos temas, como filosofía, sociedad y relaciones, y exposiciones de arte, que se acompañan con una actividad paralela para involucrar al público. En este aspecto, están muy enfocados en los alumnos y estudiantes jóvenes para que aprendan sobre arte y puedan compartirlo en sus hogares. "Acercar el arte a la sociedad es parte de su salud integral. Una persona que no se adapta a su medio social no puede ser feliz", explica el Fernández.

Con respecto al aporte, además de las actividades y el espacio ubicado en CABA, a nivel nacional, cada centro de OSDE tiene un auditorio y con disponibilidad para los artistas locales, para que puedan exponer sus obras o conferencias y ser reconocidos.

¿Cuáles son los desafíos? "El público joven cada vez usa más medios digitales de comunicación y no asiste presencialmente a los eventos, ante este contexto, comenzamos a repetir las charlas en streaming", cuenta el gerente de la Fundación.

En el caso de Itaú, la entidad desarrolla su Fundación en todos los países donde tiene una operación importante. En la Argentina la misión es contribuir a la transformación de la educación, la cultura, la formación emprendedora y el desarrollo de social del país.

"El eje cultural y artísticos en Itaú está en el ADN de sus fundadores. Desde su creación, hace casi 70 años, los fundadores tenían una fuerte impronta de apoyo a la actividad artística, tenían su colección privada y después comenzaron a desarrollar una colección propia del Banco, luego crearon el instituto cultural en Brasil y hace más de 10 años se extendió a las otras fundaciones", señala José Pages, presidente de la Fundación Itaú. Cada país elige localmente el eje que apoya, en la Argentina se eligió estimular la expresión artística a través de experiencias innovadoras.

¿Cómo lo integran a la estrategia empresarial? "El sector financiero se está digitalizando, y la Fundación acompaña esta corriente desde la creación". De manera innovadora, hace 10 años lanzaron el Premio Itaú de Artes Visuales con inscripción vía web. "En cada edición participan más de 2000 obras y de manera web un jurado descentralizado y federal puede evaluar las obras. Además, permite un feedback personalizado y privado a cada artista". En los últimos años crearon una categoría vinculada a lo digital.

"Fundación Andreani se creó formalmente hace 30 años por el compromiso y vocación de Oscar y María Rosa Andreani, presidente del Grupo Logístico Andreani y fundadora de la institución respectivamente", detalla Karina Castiglioni, coordinadora general de Fundación Andreani, que trabaja en el apoyo, difusión e impulso de distintas ramas del arte como la música, la danza y las artes visuales, siempre poniendo a disposición los servicios de logística integral, itinerando muestras y espectáculos por el interior del país y apoyando a museos.

Paralelamente, desde hace varios años trabajan para promover la cultura a través de programas tendientes a acercar a los distintos puntos del país manifestaciones artísticas. En este eje, se ubica el Premio Fundación Andreani, que nació en 2007, con el objetivo de apoyar y promover las artes visuales, además de ofrecer espacios donde los artistas puedan manifestarse. "Por eso, además de las distinciones, el premio contempla una muestra itinerante de las obras premiadas".

Otro eje importante, como compañía del sector, es su facilidad para recorrer todo el país. En este punto se desataca el aporte que realizan en el programa Arte Sobre Ruedas, a través del cual los semirremolques de la compañía son sometidos a ploteos con obras de la Colección Fundación Andreani. "Aquí el objetivo de remover la idea del arte exhibido exclusivamente en espacios de culto y fomentar el arte en distintos soportes", señala Castiglioni.

De cara al próximo año, uno de los proyectos consistirá en la inauguración de un nuevo espacio en el Distrito de la Artes (La Boca), con salas de exposición y auditorio.