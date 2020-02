Cuáles son las mejores escuelas de negocios del mundo y cuánto sale estudiar en ellas

Una vez más, Harvard Business School (HBS), la institución educativa más reconocida en lo que se refiere a programas de Master of Business Administration (MBA), fue elegida la escuela de negocios número uno del mundo.

La famosa casa de estudios volvió a ubicarse en el primer lugar del ranking de las mejores universidades luego de cuatro años, de acuerdo a una investigación realizada por el Financial Times (FT), que revela cuáles son las instituciones más prestigiosas para realizar un MBA en la actualidad.

El segundo y tercer lugar del listado se lo quedaron escuelas de negocios también estadounidenses: Wharton y Stanford, respectivamente. En cambio, en el cuarto y quinto puesto se posicionaron universidades de otros países: Insead (de Francia) y Ceibs (de China).

Le siguieron Sloan (del MIT, EE.UU.), London Business School (Reino Unido), Columbia Business School (EE.UU.), HEC París (Francia) y The University of Chicago Booth School of Business (EE.UU.)

"La fortaleza de la marca académica es evidente en las 10 instituciones que ocupan los primeros puestos de la lista de este año. Todas, menos una, son las mismas que en la clasificación de 2019", destacan los encargados de llevar a cabo el estudio, que se desarrollí en base a testimonios de ex alumnos.

En la selección, no aparece ninguna universidad de América latina. Todas pertenecen a los Estados Unidos (con mayor preponderancia), Europa o Asia.

Menos estudiantes de MBAs

Entre las novedades que destaca la edición 2020 del ranking es la caída de la demanda de programas MBA Full Time en EE.UU., ya que los solicitantes prefieren, de acuerdo al FT, instituciones más cercanas en lugar de cambiarse de ciudad de residencia. "Esto es posible gracias a la globalización de las escuelas y sus programas a distancia o disponibles en diversas localidades", explican.

Pero también influye el aumento de las matrículas (subieron por encima del índice de inflación en los últimos años) que aplicaron algunas de ellas, lo que provocó un incremento de los valores de los estudios y, por ende, una disminución del número de postulantes.

"A su vez, las dificultades para obtener el visado estadounidense hace que muchos estudiantes opten por otros destinos, como por ejemplo Europa, donde los requisitos de acceso, la duración del plan de estudios y su precio suelen ser inferiores", comentan al respecto.

Ante esta situación, HBS y Booth School of Business de la Universidad de Chicago decidieron congelar las cuotas para el año académico actual.

Es que estudiar en las universidades más prestigiosas del mundo requiere una gran inversión, estimada en, al menos, u$s 200.000. Generalmente, los programas de las escuelas de negocios top-10 de EE.UU. duran dos años, mientras que los cursos de Europa se extienden solo un año.

El MBA de HBS sale en total u$s 158.800, mientras que el de Stanford tiene un valor de u$s 185.000, el de Sloan MIT cuesta u$s 179.798 y el de Columbia University vale u$s 170.000, por citar algunos ejemplos. En estos casos, los cursos duran dos años.

Asimismo, los valores de las casas de estudio de otras regiones, como Europa y Asia, son considerablemente inferiores. El MBA de Ceibs cuesta u$s 74.809; el de Insead, 84.00 euros; HEC París, 66.000 euros y el de London Business School, 89.816 euros.

Pero a la suma de la maestría se le deben agregar otros gastos relacionados al costo de vida en la ciudad, como alojamiento, comida y alimentación. Para eso, hay que desembolsar unos u$s 30.000 y u$s 50.000 adicionales por año, por lo que el desembolso es mayor aún.

El listado de las primeras 10

1. Escuela de negocios Harvard (EE.UU.)

2. Escuela de negocios Wharton (EE.UU.)

3. Escuela de Postgrado de Negocios Stanford (EE.UU.)

4. Insead (Francia)

5. Ceibs (China)

6. MIT: Sloan (EE.UU.)

7. London Business School (Reino Unido)

8. Columbia Business School (EE.UU.)

9. HEC París (Francia)

10. The University of Chicago Booth School of Business (EE.UU.)