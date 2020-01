¿Cuáles son las marcas que más perdieron reputación en 2019?

Facebook, Boeing, WeWork, Carnival Cruise Lines, Huawei y hasta Netflix, Snapchat y Uber figuran entre las marcas con peor reputación durante 2019, en virtud de problemas surgidos a partir de crisis de seguridad o económica, que afectaron su prestigio, según un estudio de CMO Council, una red global de directores de marketing.

Algunos de los errores que cometieron estas marcas tienen que ver con corrupción, mala publicidad y privacidad de datos, como le sucedió a Facebook, compañía que expuso la información personal de sus usuarios.

Otras, con fallas en la seguridad, como le ocurrió a Boeing con su modelo B737 MAX 8, a partir de dos trágicos accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines, que causaron la muerte de 346 personas y pusieron en tierra a todos los aviones de ese modelo, hasta determinar las fallas.

Para elaborar su informe Bruised, Battered and Embattled Brands ("Marcas magulladas, maltratadas y en batalla"), el grupo de 16.000 profesionales (de los 65.000 que integran la red) de 110 países analizó los titulares de diferentes medios de negocios para conocer a las empresas que enfrentaron más problemas de reputación en 2019.

Según el informe, algunos de los peores errores que cometieron estas marcas están relacionados con publicidad y marketing sin propósito, corrupción y malversación de fondos, problemas de salud y seguridad, privacidad de datos y fallas en la prestación de servicios.

"Hoy, la información se propaga como un incendio forestal en las redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos. El más mínimo paso en falso puede descarrilar a las marcas", explicó en un comunicado Donovan Neale-May, director ejecutivo del consejo del CMO Council. "Las consecuencias, a menudo, son repentinas e implacables", destacó.

La lista es encabezada por Facebook, Boeing, JC Penney, Juul y Capital One. Le siguen, por orden, Eskom, Lyft, Hong Kong, Slack, WeWork, Carnival Cruise Lines, Huawei, Netflix, Snapchat, Macy's, Uber, Softbank, Sears, PG&E y culmina Tripadvisor.

El presencia en la lista de WeWork, firma de coworking, está relacionada con las pérdidas financieras registradas en 2019, así como el anuncio del despido de 2400 trabajadores y la postergación de su salida a la Bolsa. Además, los empleados criticaron al ex CEO y cofundador Adam Neumann por recibir un paquete de retiro de unos u$s 1000 millones.

Facebook ganó su lugar por los escándalos que protagonizó en los últimos años, ante la filtración de datos personales de los usuarios de la red social, lo que llevó a una pérdida de confianza en la empresa que, además, fue multada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos.

Un ataque cibernético llevó a la entidad financiera Capital One, de EE.UU., a integrar el ranking; un hacker accedió a la información personal de más de 106 millones de clientes, quienes no sólo temieron por sus finanzas, sino que además no pudieron acceder a sus cuentas.

La crisis de reputación de Carnival sobrevino tras el choque entre dos de sus barcos, que provocó heridas leves a algunos pasajeros. Pero también por las críticas y multas recibidas por la contaminación ambiental, al desechar plásticos en el océano.

"Lo que tienen en común todas estas marcas son los malos asesores, la falta de urgencia al tratar los problemas y de empatía por sus clientes", aseguró Neale-May. "Los errores y los compromisos en la reputación de una marca provienen de muchos frentes, como noticias contundentes, bajo rendimiento, controversia general sobre problemas operativos y situaciones de seguridad. Por eso, es responsabilidad de los profesionales de marketing salvaguardar la confianza e integridad de las empresas", explicó.