Crearon un 'MercadoLibre' de empresas y ya manejan operaciones por más de $ 20 millones

Desde multinacionales hasta PyMEs, las empresas ahora tienen su propio ‘MercadoLibre’ para comprar insumos no estratégicos. Emprecios nació en mayo de 2018, fondeado por el bróker del agro Guardati Torti, y en poco más de un año consiguieron que 2000 compañías se registraran tanto para comprar como para vender y acumulan operaciones abiertas por $ 20 millones. “Hoy ya no tienen que estar tocándole la puerta al gerente de Compras de la empresa y pueden, desde el anonimato, analizar precios de cientos o miles de oferentes”, asegura Nicolás Arroyo, CEO y cofundador de la firma.

Las compañías pueden registrarse de manera gratuita en el sitio web, con el único requisito de tener una situación financiera estable, analizada a través de su scoring crediticio. Una vez realizado esto, ingresan los productos que desean comprar o vender, en dólares o pesos, y esperan que aparezcan ofertas. Asimismo, también pueden abrir licitaciones para familias de productos mediante una subasta inversa, con puja a la baja.

“Vimos la necesidad de la industria de facilitar el proceso de búsqueda de presupuestos para las compras no estratégicas, que no les agregan valor pero tienen que hacerlas regularmente”, explica el emprendedor. Al abrir el abanico a proveedores de todo el país, apunta, las empresas pueden ahorrarse hasta un 40% en este tipo de operaciones. Por otro lado, el anonimato, tanto del que compra como del que vende, apunta, tira a la baja las cotizaciones ya que muchos proveedores cobran de más al saber que del otro lado se encuentra un gran holding.

Asimismo, cuenta cómo fueron evolucionado las transacciones llevadas a cabo a través del Marketplace: “Empezamos con una compra de 30.000 litros de agua oxigenada a granel y ahora estamos cerrando una venta de casi $ 10 millones en sillas”. Emprecios facturó $ 7 millones desde su lanzamiento en mayo de 2018 y desde la sociedad estiman que el volumen anual de compras no estratégicas en el páis es de u$s 12.740 millones.

Arroyo es técnico en agro negocios por la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario y realizó un MBA en Calidad y Medioambiente en la Asturias Business School. Previamente, se desempeñó en el área comercial de firmas como Nidera y Bioceres Semillas.

Checkars, la plataforma de compra y venta de usados, levantó u$s 1,3 millón en una serie semilla de capital de riesgo y planea una expansión a Chile. El monto surge de la suma de u$s 500.000 que la empresa juntó en 2018 -con la participación, incluso, de Luis Ureta Sáenz Peña, ex CEO de PSA (Peugeot Citroën)- y otros u$s 750.000 que el fondo Jaguar Ventures invirtió el mes pasado.