Coronavirus: se suman las quiebras en los EE.UU.: esta vez la reconocida tienda de lujo Neiman Marcus

La lujosa tienda de moda Neiman Marcus se declaró en bancarrota este jueves al presentar la quiebra en un tribunal federal de Houston, tras 113 años de trayectoria en el mercado. De esta manera, se trata de un nuevo cierre en el sector minorista estadounidense.

El lockdown de la economía estadounidense a causa del coronavirus desató una "crisis sin precedente" para la cadena con sede en Texas, que ya arrastraba problemas financieros. "Neiman Marcus siempre se enfocó en ofrecer la experiencia de lujos más excepcionales y estamos orgullosos de nuestra historia, que se expande más de 100 años. Sin embargo, la crisis global sin precedentes que desató el Covid-19 hizo que fuera imposible continuar pagando el servicio de nuestra deuda y la normalidad de las operaciones", aseguró la firma en un comunicado en redes sociales.

La deuda total que tiene la empresa se ubica en los u$s 5.000 millones. Esta semana, luego de presentar la bancarrota en Houston, los dirigentes de la compañía obtuvieron u$s 675 millones de liquidez para llevar a cabo un proceso de reorganización, mientras que la firma cederá el control a sus acreedores tras arreglar un "haircut" de u$s 4.000.

Goeffroy van Raemdonck, director general de Neiman Marcus, expresó: "Como la mayoría de las empresas hoy, nos enfrentamos a una perturbación sin precedentes causada por la pandemia Covid-19, que ejerció una presión inexorable sobre nuestra empresa". En marzo, cuando el coronavirus empezó a volverse un dolor de cabeza para los Estados Unidos, la empresa cerró 43 tiendas y cesanteó a una gran parte de sus 14.000 empleados, informó Reuteus.

Por su parte, la cadena de moda J. Crew también se declaró en bancarrota a principios de esta semana, lo que significó la primer quiebra del rubro minorista en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia del coronavirus.