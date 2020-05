Coronavirus: para la mayoría de los empresarios, las medidas de alivio fueron insuficientes

El 83% de los empresarios argentinos considera insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis generada por el coronavirus. El dato fue revelado por una encuesta realizada por el IAE Business School, que destacó, además, que la comunidad de negocios local es la que mostró mayor descontento entre los cuatro países donde se hizo el relevamiento.

"En la Argentina, hubo un cambio muy pronunciado de las reglas de juego en diciembre. Además, hubo un discurso de maltrato desde el Gobierno hacia los empresarios. Todo eso pudo haber hecho mella en los ánimos", dice Roberto Vassolo, profesor del IAE que lideró el sondeo, del que participaron 1283 empresarios de la Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

A ellos, se les preguntó sobre sus perspectivas frente a la coyuntura, sus principales preocupaciones respecto al brote de Covid-19 y su adaptabilidad a esta pandemia.

Entre los datos destacados como negativos, se encuentran el aumento de las retenciones al agro, la marcha atrás con la reducción de impuestos, el freno a la posibidad de constituir una sociedad anónima simplificada (SAS) y la decisión de no aplicar la Ley de Economía del Conocimiento.

Todo esto, en un marco en el que se discute crear nuevos impuestos, en el país con mayor carga impositiva del mundo, según el reporte anual del Banco Mundial Doing Business.

Vassolo destaca que, en los papeles, las medidas para paliar la crisis fueron similares en toda la región. Sin embargo, los empresarios locales dicen que la ayuda prometida no llega.

"Uno habla con ellos y dicen que los bancos no dan los créditos subsidiados. O que las exenciones llegan tarde o, directamente, no llegan. Y partimos de la base de que los demás países que participaron del estudio no tienen una inflación cercana al 50% anual", agrega.

Para pasar la crisis con el menor daño posible, agrega el estudio, los empresarios locales se volcaron a cuidar los puestos de trabajo. Además, el 40,7% intentó encontrar fuentes alternativas de ingresos, como el lanzamiento de nuevos productos. Sólo el 6,5% analizó recurrir a los procedimientos preventivos de crisis.

En tanto, 3 de cada 10 que respondieron la encuesta señalaron que había tenido algún efecto en la salud física y emocional como consecuenca de la crisis provocada por la pandemia. Los principales sentimientos señalados por los empresarios fueron preocupación, incertidumbre y angustia.

"Aunque, en general, en toda la región hubo quienes respondieron que vieron afectada su salud, en la Argentina los números son más grandes. El país venía con un problema económico de base al que se le sumó el coronavirus. Y, a seis meses de haber asumido, no está claro cuál es el norte del Gobierno. Es lógico que haya mayores niveles de angustia acá que en otros países", apunta Vassolo.

En Argentina, el 70% de las industrias aseguró que la venta online no es una posibilidad. Pero, entre quienes sí pudieron implementar el canal digital, las ventas por ese medio subieron entre 1 y 25% para el 8%; entre 26 y 50% para el 8,8% de las empresas y más del 50% para el 13,3% de las empresas.

Otro punto a destacar que arrojó esta encuesta es que, en la Argentina, más de la mitad de las empresas no digitalizó ningún proceso durante el aislamiento. Entre las que lo hicieron, se destacan la migración a la nube (12,6%), la creación y gestión de aplicaciones (el 9,9%) y el fortalecimiento del data analytics (4,5%).