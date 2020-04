Coronavirus: pagar el seguro y revisarlo, los tips para mantener el auto en cuarentena

En momentos de cuarentena por el brote de coronavirus y poco uso del auto propio para circular, entre los conductores surgen muchas preguntas con respecto a su mantenimiento y la cobertura del seguro si se utiliza e incluso si está estacionado en un garaje. Expertos confirman que hay algunas medidas que deben tomarse para que el vehículo no sufra daños y detallan sobre las polizas vigentes en momentos de permisos de circulación.

Micaela Zuiani, gerente de Marketing de Toyota Zento, enfatiza la importancia de mantener el auto durante la cuarentena "es vital para que sus partes no se deterioren por falta de uso. La Batería, el motor, deben usarse bajo algunas recomendaciones", describe.

Esas recomendaciones son:

Poner en marcha el vehículo al menos 5 minutos por día en un área ventilada. De modo equivalente entre una y dos veces por semana, por 10-15 minutos.

en un área ventilada. De modo equivalente entre una y dos veces por semana, por 10-15 minutos. En el momento en que el motor esté en marcha, hacer funcionar el aire acondicionado (frio calor, según corresponda), encender luces bajas, desempañador, etc. Para que el sistema de carga (batería y alternador) se mantengan en funcionamiento.

Si el vehículo está estacionado en el domicilio (garaje, cochera) y el espacio lo permite mover el vehículo hacia adelante y atrás por 4-5 metros dos o tres veces, operando los frenos y la dirección, antes de volver a dejarlo estacionado.

Hernán Dietrich, CEO de Grupo dietrich, sumó otras medidas similares y adicionales como:

Desconectar la batería. De esta forma evitas que esté en uso aún con el auto detenido y que se dañe. Aumentar la presión de los neumáticos al máximo. Esto nos ayudará a que las cubiertas no se deformen por falta de movimiento. Es importante dejar el depósito lleno porque así ayudamos a que se evapore la menos cantidad de combustible. Mantenerlo limpio por fuera y por dentro. De esta forma evitamos malos olores en el habitáculo y manchas en la pintura que después no se puedan sacar. Si se tiene la posibilidad, es importante que puedas tapar la superficie de tu auto con una lona resistente, ya sea que esté a la inteperie o bajo techo, para evitar que pueda dañarse la pintura o generar óxido.

RPM | El Cronista Todo lo que necesitas saber sobre vehiculos.

Para los responsables de Acierto.com, una plataforma de información y comparación sobre seguros, además aconsejan revisar los líquidos regularmente para evitar fugas, que se evaporen sobre todo si nuestro coche es antiguo. Agregan que es muy relevante revisar los filtros y aumentar la presión de los neumáticos ya que las ruedas se desinflan más rápido con el coche parado y podría ser peligroso al volver a usarlo.

Verificar el estado de las correas es también una de las medidas sugeridas , así como limpiar el auto para evitar humedades y malos olores. Colocar un paño en el tubo de escape para evitar la entrada de agentes externos es otro punto interesante. Los expertos también recomiendan, siempre que sea posible, no poner el freno de mano para que las pastillas de freno no se peguen.

En cuanto a los seguros, todas las compañías insisten que es imprescindible no darlos de baja aún cuando el auto no se use. La responsabilidad civil y de los daños que se ocasionen con el vehículo corren aunque el auto esté dentro de un garaje.

Guillermo Bolado, ex vicesuperintendente de Seguros de la Nación, explicó que "quien tenga contratado un seguro de su rodado, ya sea obligatorio, contra terceros o a todo riesgo, mantiene la cobertura de la póliza con total normalidad, más allá de que el Gobierno haya dispuesto el estado de restricción para circular". De hecho, si ocurre un siniestro el seguro cubre al conductor aún si estaba circulando sin el premiso oficial obligatorio, dijo. "El contrato de seguros se presume de buena fe, cualidad esencial siempre e imprescindible en tiempos de incertidumbre", explicó.

Algunas compañías de seguros, incluso, se encuentran bonificando parte de las primas que pagan los asegurados.

Se prorrogaron también los vencimientos de la licencia de conducir, el pago de multas y la renovación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Todo lo que no se puede realizar de forma virtual se postergó en principio por 60 días. Igualmente, se recomienda consultar por cada trámite en particular -telefónicamente- para no incurrir en infracciones.