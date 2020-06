Coronavirus: franquicias abren nuevos negocios adaptados a la crisis

El aislamiento social preventivo y obligatorio comienza a flexibilizarse en algunas provincias y ciudades, permitiendo la apertura de más comercios, afectados por las pérdidas económicas al haber tenido que cerrar sus puertas por el covid-19.

Sin embargo, en este contexto complejo, algunos emprendedores se animan a inaugurar negocios, de la mano de franquicias, pero con formatos adaptados a la realidad actual de pandemia.

Ese es el caso de Café Martinez y Persicco, que lanzaron dos formatos de franquicias ideales para la cuarentena, pero también de otras, como la cadena de hamburgueserías “La Burguesía”, los cursos de capacitación Eddis Educativa o de publicidad en bolsas ecológicas Infopan, con distintas opciones. Todas integran la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

Café Martínez abrió un local con nuevo formato en Mar del Plata: “A la Barra Mini¨, que es una nueva tienda modelo low cost a la barra, adaptada para la atención exclusiva por medio del “take away” (sólo para llevar). “Inauguramos el 11 de mayo, una vez que se habilitó el take away. En realidad ya teníamos todo preparado para abrir 1 mes antes, pero se retrasó por la cuarentena. El modelo de negocio siempre fue pensado como take away. El local se encuentra en una zona donde hay gran cantidad de comercios pero la mayoría aún están cerrados, por eso el flujo de gente no es mucha pero esperamos que vaya en aumento a medida que se flexibilicen las actividades”, comentó el franquiciado de Café Martinez en Mar del Plata, Guillermo Reisz.

En tanto, Persicco abrió sus primeras cuatro franquicias en Buenos Aires bajo el concepto Persicco Cloud Delivery. Se trata de un nuevo formato de franquicias, que consiste en incorporar delivery de Helado Persicco a un local gastronómico ya funcionando, operado desde el mismo restaurante, con capacitación y manuales de operaciones del sistema Persicco. El desarrollo apunta a que un restaurante que está sufriendo una caída de ventas por las restricciones de la cuarentena, pueda incorporar un nuevo negocio bajo el formato de franquicia, vendiendo a través del sistema de delivery helado de la marca. La empresa entrega al franquiciado sabores seleccionados de helado en envases térmicos, con precintos de seguridad, para ofrecer a través del delivery presentaciones de 250 gramos, 500 gramos y 1 kilo de helado. “En marzo nos invadió una crisis mundial y en abril pudimos volver a abrir el servicio de delivery en los locales. Trabajamos mucho durante la cuarentena para poder en mayo, adaptándonos a este contexto, presentar un modelo que seguirá funcionando en el futuro”, explicó Gabriel Sperandini, CEO de Persicco. “Persicco Cloud Delivery es una franquicia que puede seguir creciendo en cuarentena, también fuera de ella, y a su vez ayudar a cadenas de retail o restaurantes a incrementar su facturación, y sumar contribución marginal en un momento donde es indispensable”, agregó Sperandini.

Al respecto, Ezequiel Devoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) explicó el por qué, pese al contexto, se siguen abriendo. “Las franquicias son emprendimientos en base a un modelo de negocios probado. La inversión en una franquicia tiene menor riesgo que un emprendimiento propio, porque sus productos y servicios tienen probada la preferencia por parte de los consumidores, la marca es reconocida y los procesos operativos son eficientes. Pese a la pandemia y el aislamiento, muchas marcas que operan bajo el modelo de franquicias siguen creciendo y abriendo nuevos negocios”, destacó Devoto.

Además de Café Martínez y Persicco, Eddis Educativa, una empresa de cursos de capacitación laboral con certificación universitaria, sumó tres nuevas franquicias en Santiago del Estero, Viedma y San Pedro de Jujuy, bajo el concepto de “Franquicia Eddis Educativa Virtual”. “Previo a la llegada del coronavirus, nuestras clases eran presenciales, teníamos un campus educativo sólo para que los estudiantes bajen materiales. Estábamos preparados para comenzar las clases con 20.000 alumnos en todo el país, pero el 16 de marzo anunciaron la suspensión oficial de las mismas y luego se sumó la cuarentena obligatoria. Tuvimos que reconvertir todo en formato digital, fue un gran desafío, y además, creamos un modelo de franquicia para que se pueda trabajar de forma virtual”, explicó Juan Pablo Silvano, director de Eddis Educativa. “Gracias a todo ese trabajo, logramos hoy que 14.000 alumnos sigan estudiando a distancia (el 60% de los cursos más solicitados son los de salud, como auxiliar de farmacia, asistente de laboratorio o terapéutico, y el resto de los que más requeridos tienen que ver con el área técnica, como instalación de aire acondicionado y reparación de celulares. El viernes 15 de mayo abrimos tres nuevas franquicias y ya firmamos contrato para que inauguren otras dos a fin de mes, una en San Francisco, Córdoba y otra en Villa Regina, Río Negro”, adelantó.

En tanto, La Burguesía, hamburguesería gourmet, abrió dos locales en la provincia de San Juan, con delivery y take away. “Nos animamos a abrir porque había que sobrevivir. Teníamos todo nuestro capital invertido, no contábamos con reservas. Fue resultado de la necesidad porque sino nuestros empleados quedaban a la deriva. En realidad queríamos inaugurar los primeros días de marzo pero ya para ese entonces comenzó a haber escasez de materiales y decidimos frenar todo. Luego, comenzó la cuarentena obligatoria pero con la ayuda de las consultoras Centrofranchising y Franquicias San Juan elaboramos un protocolo de salud junto a bromatólogos. Una vez que lo aprobaron las autoridades, pudimos abrir el 13 de mayo. Al principio, las ventas rondaban el 30% y hoy ya son del 80%”, comentó Marcelo Lozano, director de La Burguesía.

Por último, Franquicias Infopan, empresa de publicidad ecológica en bolsas de papel, lanzó Tu Delivery, un portal online para que cada franquiciado pueda trabajar desde su casa y sea dueño de su propia web, desde donde puede conectar a las empresas y comercios (que hacen delivery) de una ciudad con sus consumidores. Para aparecer en el portal, las empresas abonan a una pauta publicitaria mensual

¨El Covid-19 en Europa nos hizo pensar qué pasaría si llegara a la Argentina y empezamos a deliberar opciones para que los franquiciados puedan hacer home office. Desarrollamos un portal con espacio para 21 comercios que hacen delivery de productos, que están todos en la primera página de esa web y se posicionan en el primer puesto de Google o segundo, no más abajo. Es una opción de refuerzo para que los franquiciados de Infopan puedan incrementar sus ventas en estos momentos tan complicados y también, cuidar su salud y ayudar a que el consumidor final pueda encontrar los productos que necesita en un comercio que se los pueda mandar a su casa. Más adelante, Tu Delivery se venderá como una licencia de marca, una unidad de negocio distinta”, comentó Rodrigo Dos Santos, uno de los directores de Infopan.