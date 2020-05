Coronavirus: empresas ultiman permisos para retomar producción de autos a un turno y con protocolos estrictos

Las automotrices intentarán retomar las actividades a partir del lunes con estrictos protocolos de higiene y de manera gradual tras dos meses de paralización debido a la pandemia del coronavirus, aunque aseguran que esto dependerá de múltiples variables.

La reapertura no será sencilla porque estará atada a la aprobación de los distintos tejidos estatales -provincial y municipal-, el modelo de negocio de cada firma y, además, de la reactivación del conglomerado autopartista. "La puesta en marcha se da con la flexibilización de la cuarentena que anunció el Gobierno, pero también hay que esperar la decisión de cada municipio", confió una fuente del mercado automotor a El Cronista.

El sábado pasado, el Gobierno nacional anunció la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 26 de mayo, pero exceptuó a la industria automotriz y autopartes, siempre y cuando, garanticen el traslado a sus trabajadores. Golpeadas por la situación económica que profundizó el Covid-19, las empresas del sector, que no produjeron un sólo auto en abril, esperan volver a encender las máquinas "gradualmente" y con un sólo turno de trabajo debido a que el nivel de actividad dependerá en gran parte de la demanda interna y externa.

Tanto Volkswagen como la japonesa Toyota aseguran que están encaminados a reabrir sus puertas las semana que viene. "Si tenemos todas las autorizaciones necesarias de los proveedores, volvemos el lunes", detallaron desde la firma alemana a El Cronista y, al mismo tiempo, confirmaron que el municipio de Tigre ya aprobó el protocolo sanitario presentado.

Por su parte, desde la compañía nipona afirmaron que todavía están esperando la autorización de la municipalidad de Zárate, que tiene la orden final. "En estas horas deberíamos tener el sí definitivo", expresó una fuente de la compañía.

Los protocolos sanitarios dependen de cada empresa, pero en términos generales hay un común denominador. Las automotrices se encargarán del traslado de sus operarios, tomarán la temperatura antes del ingreso al transporte y a la planta, mientras que harán foco en la comunicación interna y la señalética, la sanitización de máquinas y el distanciamiento social, situación que implicará el reingreso con menor cantidad de personal.

"El protocolo de Toyota es riguroso. Las personas que suben al micro tendrán un asiento de distancia con la otra y la vuelta deberán usar el mismo asiento. Además, el micro tiene un lector de DNI para saber dónde subió el individuo y de qué localidad es. Después de este proceso, en la planta hay una carpa con cámaras térmicas que te miden la temperatura y, si tenés fiebre, se activa el protocolo sanitario", detallaron desde la empresa japonesa.

En principio, las plantas retomarán la producción fabril con un sólo turno de trabajo, mientras que los grupos de riesgo y las personas mayores de 60 años no reiniciará actividades. En tanto, las partes administrativas no tienen directivas de vuelta y continuarán desarrollándose de manera remota.

El Grupo Volkswagen estima que volverá el 50% de sus operarios a su planta en General Pacheco. A finales de abril, cuando reabrió la fábrica de cajas de cambio de Scania ubicada en Tucumán, esa cifra fue del 65% aproximadamente.

General Motors, por su parte, todavía no tiene fecha de regreso para su planta ubicada en Alvear, Santa Fe, pero sí está trabajando en la obtención de los permisos gubernamentales. "En mayo seguro que no. No encontramos las condiciones en el mercado para empezar a producir. Las ventas cayeron muchísimo y las exportaciones también. Estamos evaluando el momento para volver a producir", señaló la empresa a El Cronista, quien detalló que en promedio tienen stock para seis meses.

Por efecto coronavirus, en abril las exportaciones de autos cayeron 82,9% en la variación intermensual, mientras que comparando los primeros cuatro meses del 2020 con respecto al 2019 se registró una baja del 37,0%. En esa línea, la reactivación de cada planta dependerá, en gran parte, del modelo de negocio de cada empresa y del nivel de demanda externa de mercado, que significa el 70% de la producción de vehículos en el país.

Toyota, por ejemplo, no trabaja con stock y exporta a 22 países, mientras que en el caso de General Motors, el principal destino de su producción es Brasil, que sufrió una brutal caída en sus ventas mensuales de 200.00 vehículos a 40.000. Es decir, las exportaciones están prácticamente paradas.

Por último, la reactivación industrial también dependerá de los proveedores y autopartistas, que deberán someterse a aprobaciones municipales y provinciales en cuanto a sus protocolos sanitarios.