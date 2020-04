Coronavirus: el factor “miedo” paraliza los traspasos de planes de prepagas y obras sociales

El factor "miedo" por la pandemia de coronavirus que ya afecta fuertemente a la Argentina congeló el deseo de muchos afiliados a obras sociales y prepagas de cambiarse de plan y empresa, ya sea por costo o por prestaciones.

Según sondeos del sitio MiObraSocial.com.ar, previo a la pandemia, más de un 54% de los usuarios con cobertura médica planeaba cambiarse de plan o empresa, mientras que este último mes, solamente un 16.87% evaluó esa posibilidad. De hecho, entre las compañías que prestan servicios de salud privada aseguraron a El Cronista que hay un aumento de consultas sobre coberturas y precios pero todavía no hay un significativo cambio en la demanda.

Desde la plataforma -que reúne información, opiniones y valoraciones de los usuarios desde 2006 sobre cada empresa de medicina privada que opera en el país-, también revelaron que los motivos de los que evaluaron un cambio fueron: 41% porque necesitan bajar costos y 19% porque no están conformes con los servicios.

“Quienes pueden pagar por el servicio hacen el esfuerzo de mantenerlo, y quienes no podían antes de la cuarentena, no quieren comenzar a hacerlo en este contexto de incertidumbre. El único sector con potencial de crecimiento son los que no tienen cobertura y pueden destinar un dinero a un plan de salud para estar cubiertos”, sostiene Ignacio Cámpora, uno de los fundadores de MiObraSocial.com.ar

Siguiendo con este contexto, otra investigación reciente de la plataforma, también afirma que más del 52% de los usuarios se siente desprotegido con su cobertura médica actual, ante una situación como la del Coronavirus, aun cuando todas las empresas atienden la pandemia.

Con el cruce de ambos datos, se puede inferir que un 35% aún sintiéndose desprotegidos, decide mantenerse en su cobertura actual.

“Por el efecto del coronavirus, los usuarios paralizaron sus planes de cambio. Quienes tienen una prepaga presentan mayor conformidad y tranquilidad con el servicio y, aunque implique un pago mensual mayor, más del 90% no piensa cambiarse. Dentro de los usuarios de obras sociales, con una menor satisfacción general, el 78% mantendrá el servicio actual", concluye Cámpora.