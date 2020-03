Coronavirus: ¿dejo de pagar la cuota del colegio y gimnasio durante la cuarentena o hay reintegros?

Ante el cierre de clubes y gimnasios como medida preventiva por la pandemia del coronavirus, en las redes se propagaron las consultas sobre si se reintegrará, y de qué forma, el proporcional en las cuotas al no poder utilizar las instalaciones o no recibir el servicio contratado. También hubo quejas con respecto a los colegios privados, a pocos días del inicio del ciclo lectivo, para que reintegren un proporcional de las cuotas.

En una situación como la actual, en que el cierre y cese del servicio se realiza por “razones de fuerza mayor”, ¿corresponde el reintegro?

“En la ley, en caso de duda, siempre debe beneficiarse al eslabón más débil, en este caso al consumidor o usuario. Las empresas deberían restituir el proporcional al servicio no prestado”, explicó a El Cronista Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, que clubes, gimnasios y colegios deben continuar pagando los sueldos de sus empleados, profesores y maestros, por más que estén cerrados. De hecho, en las redes también proliferaron mensajes de personas que abogan por seguir pagando, para que los clubes, por ejemplo, no vieran afectada su continuidad post pandemia.

“Hay una situación particular, que en derecho se denomina suceso extraordinario o contingencia. Si bien el gimnasio o club debería devolver el importe proporcional, una Pyme puede verse afectada para poder continuar pagando sus salarios al no tener ingresos. En ese caso, debe intervenir el Estado”, explicó Amor.

Y agregó: “Sobre los colegios privados hubo muchas consultas, por ejemplo, de quienes pagaron el comedor por adelantado, un servicio que no se está prestando. En ese caso es fácil de dirimir, debe ser devuelto”, explicó.

Comentó, además, que recibieron muchas consultas por pagos del Pack fútbol a operadores de televisión por cable, cuyos importes deben ser también reintegrados.

De todos modos, Amor llamó a actuar con responsabilidad. “Estamos viviendo algo inédito, hay una cuestión de fuerza mayor, hay que tener sentido común y reaccionar con responsabilidad. Si bien es justo reclamar (y aún no sabemos por cuánto tiempo no podrán funcionar estas instituciones), hay que pensar realmente en cuánto nos afecta pagar y, si no incide tanto, no reclamar”, agregó Amor.

“Hoy me sentí orgulloso con la campaña de prevención ante el coronavirus que estuvo en la tapa de todos los diarios, algo que no se vio en todo el mundo. A nivel político, Gobierno y oposición están actuando juntos contra el avance de la pandemia. Debemos cuidarnos entre todos, quedarnos en casa y no reclamar a estas entidades si no es realmente necesario”, comentó.

Sobre los servicios públicos, Amor informó que el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta pidió a Edesur, Edenor, Metrogas y Aysa que no corten los servicios en caso de pago durante esta contingencia. “Ya tuvimos respuesta de Edesur, Metrogas y Aysa de que no lo harán. Edenor contestó que esperará alguna resolución de la Nación”, explicó.

También, explicó, la Defensoría porteña solicitó que no se cobre el transporte público a médicos, enfermeras y todo el personal de salud”, algo que aún está por resolverse.