Coronavirus: con menos asientos viajar en avión será un 50% más caro

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) cifró en u$s 29.300 millones el impacto del brote de coronavirus en las aerolíneas a nivel internacional. Las aerolíneas de la región de Asia y el Pacífico serán las más afectadas, con un impacto estimado en u$S 27.800 millones en sus ingresos, la mayor parte de ellas en China, donde la cifra será de unos u$S 12.800 millones.