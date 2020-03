Coronavirus: cómo es el plan de Aerolíneas Argentinas para repatriar a los argentinos que están en las zonas de riesgo

Aerolíneas Argentinas informó que, en línea con las disposiciones del Poder Ejecutivo a causa de la pandemia del coronavirus, la compañía cancelará a partir del martes 17 de marzo toda la operación regular a destinos de Europa y Estados Unidos.

Hasta el lunes 16 de marzo, mantiene las siguientes operaciones a zonas denominadas de riesgo:

Cuatro vuelos a Madrid, l os días 13, 14, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente.

os días 13, 14, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente. Tres vuelos a Roma , los días 13, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente.

, los días 13, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente. Nueve vuelos a Miami , los días 13, 14, 15 y 16 de marzo. En el caso de las partidas diurnas, las mismas regresan en el día. Los vuelos nocturnos lo hacen al día siguiente.

, los días 13, 14, 15 y 16 de marzo. En el caso de las partidas diurnas, las mismas regresan en el día. Los vuelos nocturnos lo hacen al día siguiente. Tres vuelos a Nueva York, los días 13, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente.

los días 13, 15 y 16 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente. Por otra parte, se cancelará el vuelo hacia y desde Orlando previsto para el día 14 que regresa al día siguiente.

Resulta importante destacar que posteriormente al lunes 16 de marzo toda la operación regular a destinos de Europa y Estados Unidos se encuentra cancelada.

La compañía trabaja en el diseño de una programación excepcional para los pasajeros en zonas de riesgo que no hayan regresado antes del 16, la cual será anunciada una vez que se realicen los análisis de situación correspondientes de cada uno de los destinos.

“Hasta el 16 de marzo estaremos realizando la operación de vuelos tal como lo teníamos programado y con el objetivo de repatriar la mayor cantidad de argentinos posibles. A partir del martes, siendo los únicos habilitados para hacer vuelos, estamos planificando como se realizarán los vuelos especiales para traer a todas las personas que por alguna razón no pudieron aun adelantar sus vuelos de regreso a la Argentina”, explicó Pablo Ceriani, presidente de la compañía.

“Son 5400 los pasajeros argentinos con pasaje por Aerolíneas que aún no han regresado, todo nuestro esfuerzo esta puesto en atender las múltiples consultas para que la mayoría pueda volver a la Argentina en el plazo más corto posible”, agregó.

Del mismo modo, Aerolíneas trabaja con el resto de las compañías aéreas para atender la situación de los pasajeros que, no habiendo regresado previo a la restricción de los vuelos internacionales, puedan hacerlo a través de la aerolínea de bandera.

“Actualmente estamos hablando con otras compañías para poner en marcha las operaciones especiales y dar respuesta a los pasajeros que no tienen boleto por Aerolíneas Argentinas y que, de no volver antes del 16 de marzo, no lo podrán hacer en las compañías que reservaron”, explicó Ceriani.

La compañía abrió una línea de comunicación a través de WhatsApp (+54 9 11 4940 4798) para atender a los pasajeros con reservas a las zonas afectadas. Del mismo modo se está realizando la atención en sucursales tanto de la Argentina como en el extranjero, así como también a través de su línea 0810-222-86527.

La empresa informó que se actualizó las políticas comerciales, permitiendo cambios y devoluciones sin penalidades, ni diferencias de tarifa para todos aquellos pasajeros que tengan boletos con fecha de regreso (desde Europa y Estados Unidos) hasta el 30 de junio.

Los pasajeros que se encuentren en el exterior pueden comunicarse a los siguientes números: