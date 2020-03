Coronavirus: call centers, preocupados por no estar exceptuados de la cuarentena total

Una de las actividades que quedaron incluidas en la cuarentena obligatoria y la prohibición de circular por la pandemia de coronavirus es la de los call centers, que desde la medianoche del jueves permanecen cerrados y trabajando a un 40% bajo la modalidad de teletrabajo.

Sebastián Albrisi, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), manifestó su preocupación en diálogo con El Cronista, al señalar que los call centers prestan servicio y soporte a actividades que sí son declaradas "esenciales" dentro del decreto 297/2020.

Según definió, el sector se encuentra bajo un "efecto pinzas" y por ello reclaman al Gobierno poder seguir operando con normalidad "siempre y cuando" la empresa titular del servicio esencial lo certifique expresamente.

Por un lado, explican que sus clientes de salud y de servicios básicos como agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, bancos y aquellos que requieren atención ante la pandemia del Covid-19 les reclaman “con fuerza y con razón” que sigan prestándoles servicio.

Por el otro, el Gobierno Nacional no incluyó a la actividad entre las que tienen autorización de circular en medio de la cuarentena por ser “servicios declarados esenciales en la emergencia”. No lo hizo ni en el primer decreto presidencial ni en su ampliación. Como consecuencia de ello, los trabajadores no pueden concurrir a sus lugares de trabajo.

"Esto es insólito, se declara a los 'Garages y Estacionamientos' como 'servicios esenciales' cuando la circulación personal y vehicular está restringida y se estableció el Libre Estacionamiento y no se declara como 'servicio esencial' un servicio de atención de emergencia o de derivación de pacientes", señala la CACC en un comunicado de prensa.

"Desde que se declaró la cuarentena total, los centros de contacto están cerrados. Se encuentran trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, a un 40% de la operación. Estamos en un proceso contrarreloj. Necesitamos dar soporte a servicios esenciales como redes de comunicación, bancos", planteó Albrisi, quien a su vez manifestó la dificultad de implementar este tipo de tareas desde el hogar de cada trabajador.

Consultado sobre si iniciaron alguna conversación con el Gobierno, señaló que recién el sábado lograron el primer contacto y afirmó que son "optimistas".

"Estamos esperando respuestas, hoy estamos en una encrucijada porque hay servicios como salud y obras sociales que hacen gran parte de sus operaciones a través de los centros de contacto", apuntó.

Según aclaró Albrisi, el reclamo no es que los centros de contacto sean exceptuados de la cuarentena total y obligatoria, sino que "las actividades esenciales que se hacen a través de los centros de contacto puedan realizarse".

La CACC cuenta con 28 empresas asociadas que mantienen operaciones en 11 provincias argentinas, que generan empleo directo y registrado para más de 50.000 personas. El 80% de ellos están radicados en el interior del país.