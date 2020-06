Coronavirus: advierten que quebrará el 70% de los hoteles y restaurantes porteños

El 70% del sector hotelero gastronómico prevé el quiebre de su empresa de no liberarse mayores actividades, detalló este martes un informe de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), elaborado junto a la Invecq Consultora Económica.

De esta manera, el sector turístico, prácticamente parado desde el 20 de marzo, fecha en la que se implementó la cuarentena obligatoria para evitar contagios de coronavirus, atraviesa una de las peores crisis de la historia y prevé una caída en la actividad del para el ámbito hotelero y gastronómico del 79% y 73%, respectivamente.

Mientras la dirigencia política analiza un reendurecimiento del aislamiento obligatorio y la posible vuelta a la fase 1 en, al menos, el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA), el cierre masivo de comercios ya llega al 20% -24.000- de los locales existentes en la Ciudad de Buenos Aires, según números de la Federación de Comercios e Industrias (Fecoba).

De acuerdo a los datos que se desprenden del documento, el 65% de los empresarios hoteleros y el 75% de los gastronómicos prevén el quiebre de su empresa si continúa la situación actual.

Graciela Fresno, titular de la entidad, reiteró su pedido de reapertura de las actividades con los debidos protocolos sanitarios, que todavía no fueron habilitados. "Estos datos fundamentan la solicitud que FEHGRA viene realizando a las autoridades nacionales para que con urgencia se sancione una ley que declare la Emergencia Económica del sector", explicó la dirigente, quien a su vez señaló que la hotelería lleva más de 90 días cerrada y la gastronomía funciona, en unos pocos casos, con delivery y take away, modalidad que representa entre el 10% y 20 por ciento de sus operaciones comerciales.

La actividad hotelera y gastronómica se consolidó en los últimos 15 años como el segundo sector con mayor impacto en la economía con una suba del 77% en el empleo registrado, mientras que, en el mismo período, el total de la economía creció 41%. Además, se posicionó como el tercer complejo exportador en importancia de bienes y servicios, con exportaciones anuales superiores a los u$s 7.000 millones.

En el ámbito hotelero, el 65% de los empresarios no podrá continuar con su empresa si la situación actual se prolonga en el tiempo, de los cuales un 75,7% considera que se encontrará en situación de cierre en un periodo comprendido entre uno y tres meses. Además, el dato de actividad del sector acumula un rojo inédito: cayó 83% en abril y mayo, mientras proyecta una merma del 79% en junio, siendo la región más afectada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, el 62% de los empresarios gastronómicos considera que cerrará sus puertas definitivamente si no se les permite volver a trabajar antes del mes de agosto. Los números de la actividad también se derrumbaron en los últimos meses con una baja de 84% en abril y mayo y un pronóstico del 73% en junio. La región más afectada es la Patagonia.

Ocho de cada 10 recurrió al ATP

La mayoría de las empresas del sector solicitó ayuda al Estado nacional a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, desde el sector se quejaron porque consideraron insuficiente la ayuda estatal.

En el área hotelera, el 80% de los empresarios recurrió a este programa y aun así solo el 41,7% pudo pagar en su totalidad los salarios del mes de abril, mientras que en el rubro gastronómico 86% solicitó el ATP para el pago de salarios de abril y solo el 30,6% pagó la totalidad.